Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi! MEB duyurdu

81 ilde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini bekliyor. Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından gözler sömestr tatiline çevrildi. Öğrenciler Ocak tatilinde hafta sonları dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Peki Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB duyurdu. İşte tatil tarihleri...