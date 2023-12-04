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Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi! MEB duyurdu

Yarıyıl tatili yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde ''Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor?'' soruları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte ara tatil ve sömest tatil tarihleri belli oldu. İşte Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili tarihi...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:26 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:26
Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili 15 tatil tarihi! MEB duyurdu

81 ilde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini bekliyor. Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından gözler sömestr tatiline çevrildi. Öğrenciler Ocak tatilinde hafta sonları dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Peki Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB duyurdu. İşte tatil tarihleri...

OCAK TATİLİ NE ZAMAN 2024?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili bu yıl 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.

Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak

20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe
2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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