Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi! MEB duyurdu

81 ilde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini bekliyor. Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından gözler sömestr tatiline çevrildi. Öğrenciler Ocak tatilinde hafta sonları dahil toplam 16 gün tatil yapacak. Peki Ocak ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB duyurdu. İşte tatil tarihleri...
OCAK TATİLİ NE ZAMAN 2024?
MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili bu yıl 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.
Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak
20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma