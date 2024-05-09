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Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir? Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı 2024?

Türkiye'de gençlerin kariyer yolculuklarını destekleyen en önemli girişimlerden biri olan Ulusal Staj Programı, bu yıl da yoğun bir ilgi gördü. Toplamda 415 bin gencin başvurduğu program, gençlere iş dünyasına erken bir giriş yapma ve değerli mesleki deneyimler edinme fırsatı sunuyor. Program, hem kamu hem de özel sektörde çeşitli staj imkanları sağlayarak, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş piyasasına hazırlıklı girmelerine olanak tanıyor. Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir? Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı 2024?

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 08:24 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:24
Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir? Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı 2024?

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Ulusal Staj Programı, gençleri sadece iş dünyasına hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara gerçek iş ortamlarında, alanlarında uzman kişilerle çalışma imkanı sunarak, teorik bilgilerini pratikle pekiştirme şansı veriyor. Programa katılan gençler, meslek hayatlarına atılacakları alanlarda önemli adımlar atarken, aynı zamanda işverenler de yeni nesil yeteneklerle tanışma ve onları işe alma fırsatı buluyor. Peki Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı sonuçları nereden öğrenilir? Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı 2024?

Ulusal Staj Programı başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Ulusal Staj Programının üniversiteli öğrencilere sağladığı imkanlara ilişkin bilgi verdi.Bu sistemin yılın belli tarihlerinde duyurulduğunu ve staj başvuruların alındığını aktaran Atay, 4 yıl önce başlayan programın çok ilgi gördüğünü söyledi.


Atay, "Başvuru sayımız 415 bin. Geçen yıl 179 bin stajda kapatmıştık. Bu yıl 200 bini geçmeyi geçmeyi hedefliyoruz. Bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi öğrencinin hiçbir demografik bilgisini kurumlar şirketler göremiyorlar. Önemli olan sahip oldukları yetkinlikleri becerileri ya da beceri setleri önemli" dedi.

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İŞVERENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor. Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek. Program gençlerin istihdamına da katkı sağlıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

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