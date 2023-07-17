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    • Eğitim
    • 17.07.2023 15:49
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    • 17.07.2023 15:49
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    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023! Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023! Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Almanca Mütercim ve Tercümanlık
    (Yabancı Diller Yüksekokulu)
    Arapça Mütercim ve Tercümanlık
    (Yabancı Diller Yüksekokulu)
    Bankacılık ve Sigortacılık
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Felsefe

    (Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)

    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Kamil Özdağ Fen Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Eğitim Fakültesi)
    Rekreasyon Yönetimi
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Sağlık Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Tarih

    (Edebiyat Fakültesi)
    Tarih (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Turizm Rehberliği
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Yeni Medya
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 338,11 468.746
        İlk ve Acil Yardım TYT 80/82 321,19 596.261
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 321,16 596.442
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,9 598.650
        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 315,4 647.147
        Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 311,94 679.227
        Fizyoterapi TYT 65/67 306,83 728.951
        Diyaliz TYT 60/62 306,5 732.208
        Çevre Sağlığı TYT 25/26 303,9 759.190
        Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 303,2 766.670
        Odyometri TYT 50/52 300,97 790.339
        Diyaliz (İÖ) TYT 55/57 296,39 840.233
        Eczane Hizmetleri TYT 55/57 296,25 841.762
        Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 295,53 849.912
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 293,94 868.415
        Optisyenlik TYT 40/41 291,72 894.254
        Çocuk Gelişimi TYT 60/62 287,95 939.843
        Eczane Hizmetleri TYT 40/41 286,22 961.262
        Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,46 1.022.636
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 280,32 1.037.947
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 278,32 1.064.799
        İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 274,76 1.114.009
        Aşçılık TYT 60/62 271,01 1.168.268
        Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 268,13 1.211.275
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 267,88 1.215.259
        Evde Hasta Bakımı TYT 55/57 265,45 1.252.231
        Sosyal Güvenlik TYT 40/41 260,37 1.333.347
        Grafik Tasarımı TYT 50/52 257,66 1.378.370

        Sosyal Hizmetler TYT 60/62 257,16 1.386.771
        Harita ve Kadastro TYT 30/31 256,84 1.392.077
        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 55/57 254,76 1.428.077
        Gıda Teknolojisi TYT 55/57 253,36 1.452.371
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 252,15 1.473.975
        Bilgisayar Programcılığı TYT 62/64 251,58 1.484.031
        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 250,18 1.509.396
        Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 250,09 1.511.229
        Elektrik TYT 50/52 248,95 1.531.929
        Yaşlı Bakımı TYT 55/57 246,98 1.568.804
        Makine TYT 40/41 246,49 1.578.288
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 244,85 1.609.823
        Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 243,48 1.636.528
        Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 239,4 1.717.946
        İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 238,33 1.740.018
        Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 40/41 237,28 1.761.889
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 235,99 1.789.147
        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 233,38 1.845.510
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 232,88 1.856.361
        Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 232,29 1.869.517
        Üretimde Kalite Kontrol TYT 30/31 231,96 1.876.821
        Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 40/41 231,84 1.879.535
        Elektrik TYT 62/64 231,56 1.885.663
        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50/52 230,93 1.899.874
        Bahçe Tarımı TYT 25/26 230,09 1.918.819
        Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 45/47 229,47 1.933.207
        Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 30/31 227,88 1.970.067
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 58/60 226,49 2.002.788
        Lojistik TYT 45/47 225,98 2.014.665
        Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 225,94 2.015.784
        Sosyal Güvenlik TYT 61/63 223,93 2.063.671
        Organik Tarım TYT 40/41 222,73 2.092.764
        Emlak Yönetimi TYT 40/41 217,95 2.210.480
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 214,16 2.304.681
        Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 213,46 2.322.481
        Atık Yönetimi TYT 40/41 213,26 2.327.497

        📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,53 142.730
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,21 188.629
        Sağlık Yönetimi EA 60/62 251,01 865.143
        İşletme EA 30/31 241,11 991.567
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 232,48 1.109.802
        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 231,16 1.128.474
        Bankacılık ve Sigortacılık EA 40/41 230,74 1.134.333
        İktisat EA 25/26 229,54 1.151.351
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 221,41 1.268.013
        Sosyoloji EA 60/62 221,01 1.273.892
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 40/41 217,6 1.322.801
        Felsefe EA 25/26 212,34 1.396.939

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 60/62 488,11 25.682
        Diş Hekimliği SAY 70/72 466,88 42.262
        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 393,54 113.548
        Hemşirelik SAY 100/103 342,81 189.138
        Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 339,46 195.631
        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 299,82 294.069
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/14 299,29 295.737
        Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 290,1 326.252
        Matematik SAY 40/41 273,06 393.418

            📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40/41 405,12 18.554
            Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 340,25 142.786
            İslami İlimler SÖZ 90/93 291,5 417.181
            İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 286,36 458.564
            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 283,11 485.929
            İslami İlimler (İÖ) SÖZ 60/62 259,91 709.660
            Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,32 31.268
            Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,43 50.004
            Yeni Medya SÖZ 40/41 247,73 844.400
            İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 247,64 845.394
            Tarih SÖZ 60/62 247,23 849.932
            Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 241,72 912.841
            Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 204,24 1.310.450
            Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 196,84 1.369.544

            📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 344,75 44.329
            Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 279,79 71.265
            Turizm Rehberliği DİL 30/31 253,44 83.719
            Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 236,69 92.163
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            Haberler Eğitim Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023! Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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