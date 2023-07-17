Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023! Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Edebiyat Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Kamil Özdağ Fen Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Tarih
(Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Turizm Rehberliği
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Yeni Medya
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)