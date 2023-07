Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023! Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,53 142.730

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,21 188.629

Sağlık Yönetimi EA 60/62 251,01 865.143

İşletme EA 30/31 241,11 991.567

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 232,48 1.109.802

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 231,16 1.128.474

Bankacılık ve Sigortacılık EA 40/41 230,74 1.134.333

İktisat EA 25/26 229,54 1.151.351

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 221,41 1.268.013

Sosyoloji EA 60/62 221,01 1.273.892

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 40/41 217,6 1.322.801

Felsefe EA 25/26 212,34 1.396.939

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 60/62 488,11 25.682

Diş Hekimliği SAY 70/72 466,88 42.262

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 393,54 113.548

Hemşirelik SAY 100/103 342,81 189.138

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 339,46 195.631

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 299,82 294.069

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/14 299,29 295.737

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 290,1 326.252

Matematik SAY 40/41 273,06 393.418