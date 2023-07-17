Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümleri 2023! Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Kamil Özdağ Fen Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih (İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Turizm Rehberliği

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Yeni Medya

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)