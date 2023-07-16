Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.07.2023 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 16:55
    ABONE OL

    Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arkeoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
    (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
    (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
    (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    (Of Teknoloji Fakültesi)

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
    (Of Teknoloji Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    (Of Teknoloji Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
    (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
    Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
    (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
    Harita Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İç Mimarlık
    (Mimarlık Fakültesi)
    İktisat

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Of Teknoloji Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
    (Fen Fakültesi)
    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)
    (Fen Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Maden Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)

        Maliye(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Matematik
        (Fen Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Mimarlık Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik
        (Fen Fakültesi)
        Orman Endüstrisi Mühendisliği
        (Orman Fakültesi)
        Orman Mühendisliği
        (Orman Fakültesi)
        Peyzaj Mimarlığı
        (Orman Fakültesi)
        Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)

        (Edebiyat Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık Fakültesi)
        Tarih
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı

        (Edebiyat Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
        (Orman Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği
        (Of Teknoloji Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Of Teknoloji Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 349,11 399.999
        Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 328,38 538.479
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 328,17 540.107
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 319,17 613.573
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 310,82 689.865
        Eczane Hizmetleri TYT 40/41 299,89 801.780
        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 299,88 801.877
        Grafik Tasarımı TYT 45/47 296 844.673
        Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 294,03 867.412
        İç Mekan Tasarımı TYT 35/36 293,91 868.774
        Laboratuvar Teknolojisi TYT 45/47 285,64 968.531
        Gemi İnşaatı TYT 50/52 282,44 1.009.777
        Harita ve Kadastro TYT 60/62 280,56 1.034.662
        Biyokimya TYT 60/62 277,61 1.074.595
        Elektrik TYT 70/72 277,51 1.075.995
        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 277,33 1.078.411
        Mekatronik TYT 45/47 277,01 1.082.775
        Makine TYT 60/62 274,3 1.120.734
        Moda Tasarımı TYT 30/31 272,33 1.149.059
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 62/64 272,03 1.153.464
        İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 268,95 1.198.984
        Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 265,65 1.249.256
        Elektrik TYT 40/41 263,27 1.286.486
        Makine TYT 40/41 263,25 1.286.821
        Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 262,64 1.296.347
        Lojistik TYT 62/64 253,59 1.448.509
        Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 253,33 1.452.964
        Gıda Teknolojisi TYT 35/36 252,39 1.469.670
        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 248,72 1.536.228
        Mobilya ve Dekorasyon TYT 20/21 245,99 1.587.844
        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 245,58 1.595.490
        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 240,9 1.687.359

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 351,96 170.262
            Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 316,46 313.200
            Sağlık Yönetimi EA 60/62 292,73 460.200
            Uluslararası İlişkiler EA 110/113 283,78 530.241
            Sosyoloji EA 50/52 280,63 556.799
            Kamu Yönetimi EA 110/113 277,77 581.901
            İşletme EA 140/144 260,46 755.126
            Maliye EA 140/144 254,24 826.255
            İktisat EA 120/123 253,97 829.523
            Arkeoloji EA 30/31 248,71 893.639
            Ekonometri EA 40/41 238,56 1.025.616
            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 237,59 1.039.021

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 190/195 496,74 19.660
            Diş Hekimliği SAY 100/103 475,18 35.547
            Eczacılık SAY 90/93 455,76 51.562
            Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 451,31 55.435
            Yazılım Mühendisliği SAY 56/58 437,6 67.755
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 434 71.079
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100/103 407,36 98.003
            Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 405,97 99.539
            Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 30/31 383,53 125.753
            Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 80/82 375,92 135.852

            Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60/62 369,71 144.548
            Makine Mühendisliği SAY 100/103 368,28 146.685
            Hemşirelik SAY 160/164 362,82 154.798
            Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 354,67 167.925
            Mimarlık SAY 115/118 352,95 170.881
            Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 337,63 199.291
            İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 327,42 221.140
            Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 326,98 222.115
            Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 320,93 236.281
            İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 311,2 261.105
            İç Mimarlık SAY 70/72 310,42 263.207
            Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40/41 307,17 272.330
            Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/11 299,96 293.668
            Harita Mühendisliği SAY 60/22 299,2 296.013
            İnşaat Mühendisliği SAY 60/8 298,38 298.610
            Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/26 298,36 298.655
            Maden Mühendisliği SAY 20/4 298,17 299.304
            Matematik SAY 80/82 293,3 315.165
            İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 291,86 320.003
            Kimya SAY 30/31 287,73 334.604
            İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 286,08 340.578
            Orman Mühendisliği SAY 80/82 283,6 349.787
            Biyoloji SAY 30/31 272,12 397.646
            Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 272,02 398.127
            Fizik SAY 20/21 264,33 435.539
            Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40/41 260,26 457.447
            Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21/22 224,69 749.692
            Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20/21 222,42 775.735
            Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 248,79 529.591
            Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

            📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 326,6 198.372
            Tarih SÖZ 80/82 308,61 296.642

            📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 382,38 30.147
            Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 20/21 335,22 48.097
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hatay’a 254 bin 195 konut inşa edilecek
            Haberler Eğitim Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
                loading
                SON DAKİKA