Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(Of Teknoloji Fakültesi)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
(Of Teknoloji Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
(Of Teknoloji Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İç Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Of Teknoloji Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(Fen Fakültesi)
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)
(Fen Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Maden Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)