Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60/62 369,71 144.548

Makine Mühendisliği SAY 100/103 368,28 146.685

Hemşirelik SAY 160/164 362,82 154.798

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 354,67 167.925

Mimarlık SAY 115/118 352,95 170.881

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 337,63 199.291

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 327,42 221.140

Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 326,98 222.115

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 320,93 236.281

İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 311,2 261.105

İç Mimarlık SAY 70/72 310,42 263.207

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40/41 307,17 272.330

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/11 299,96 293.668

Harita Mühendisliği SAY 60/22 299,2 296.013

İnşaat Mühendisliği SAY 60/8 298,38 298.610

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/26 298,36 298.655

Maden Mühendisliği SAY 20/4 298,17 299.304

Matematik SAY 80/82 293,3 315.165

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 291,86 320.003

Kimya SAY 30/31 287,73 334.604

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 286,08 340.578

Orman Mühendisliği SAY 80/82 283,6 349.787

Biyoloji SAY 30/31 272,12 397.646

Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 272,02 398.127

Fizik SAY 20/21 264,33 435.539

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40/41 260,26 457.447

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21/22 224,69 749.692

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20/21 222,42 775.735

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 248,79 529.591

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —