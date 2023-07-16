Karabük Üniversitesi bölümleri 2023! Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 330,78 520.569

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 318,24 621.639

Otopsi Yardımcılığı TYT 40/41 313,87 661.324

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 310,59 692.031

Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 307,64 720.918

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 307,26 724.607

Fizyoterapi TYT 70/72 306,82 729.078

Odyometri TYT 25/26 306,31 734.197

Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,23 776.852

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 298,7 814.702

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60/62 298,65 815.275

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 298,58 816.125

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,79 835.686

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 70/72 291,65 895.061

Optisyenlik TYT 60/62 288,14 937.493

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 286,85 953.189

Adalet TYT 100/103 283,19 1.000.185

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,8 1.031.406

Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60/62 279,99 1.042.142

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 277,87 1.071.013

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 277,58 1.075.005

Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 271,22 1.165.171

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 269,62 1.188.851

Elektrik TYT 60/62 267,71 1.217.767

Adalet (İÖ) TYT 100/103 264,4 1.268.539

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 262,79 1.294.008

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,16 1.304.205

Aşçılık TYT 50/52 261,62 1.312.968

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 65/67 260,69 1.328.127

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50/52 260,66 1.328.624

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 257,62 1.379.037

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,56 1.379.921

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 255,22 1.420.100

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 253,87 1.443.386

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 253,3 1.453.490

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 252,84 1.461.606

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35/36 252,53 1.467.094

Makine TYT 60/62 251,73 1.481.381

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 251,35 1.488.136

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 50/52 250,5 1.503.511

Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) TYT 60/62 248,04 1.548.933

Turist Rehberliği TYT 35/36 245,97 1.588.308

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 243,18 1.642.227

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 239,55 1.714.724

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) TYT 50/52 239,11 1.723.856

Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 236,61 1.776.047

Moda Tasarımı TYT 40/41 235,25 1.805.054

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 232,71 1.860.230

Mimari Restorasyon TYT 60/62 232,65 1.861.476

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 232,55 1.863.714

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,57 1.885.530

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,06 1.897.041

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 230,69 1.905.318

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 59/61 229,11 1.941.539

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 229,11 1.941.590

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 71/73 228,73 1.950.187

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 228,64 1.952.229

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 227,71 1.973.824

Metalurji TYT 30/31 227,29 1.983.668

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 227,09 1.988.574

İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.191

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 225,6 2.023.893

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 223,8 2.066.716

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 219,89 2.162.298

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 45/47 219,71 2.167.018

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 218,82 2.189.109

Otobüs Kaptanlığı TYT 30/31 217,84 2.213.457

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 217,55 2.220.435

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35/36 216,8 2.238.975

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55/57 215,08 2.281.726

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 213,71 2.316.210

Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 60/62 203,76 2.557.766