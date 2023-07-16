Karabük Üniversitesi bölümleri 2023! Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Karabük Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Karabük Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Aktüerya Bilimleri
(İşletme Fakültesi)
Arkeoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Coğrafya
(Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım
(Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
Felsefe
(Edebiyat Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(İşletme Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Safranbolu Turizm Fakültesi)
Gazetecilik(Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İşletme Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İşletme Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)