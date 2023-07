Karabük Üniversitesi bölümleri 2023! Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 120/123 485,52 27.537

Diş Hekimliği SAY 70/72 468,17 41.190

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 424,93 79.829

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,03 96.200

Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 398 108.379

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 375,36 136.646

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 354,96 167.406

Hemşirelik SAY 100/103 342,03 190.590

Tıp Mühendisliği SAY 15/16 330,85 213.560

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 329,86 215.693

Ebelik SAY 70/72 323,65 229.760

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 322,89 231.572

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 318,64 241.895

Mimarlık SAY 90/6 317,45 244.847

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 40/41 301,91 287.664

Otomotiv Mühendisliği SAY 20/12 300,12 293.162

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/8 300,1 293.221

Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 20/3 299,65 294.598

Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/2 298,86 297.055

İnşaat Mühendisliği SAY 30/1 298,4 298.540

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/46 298,4 298.514

Makine Mühendisliği SAY 70/54 298,35 298.690

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/6 298,05 299.656

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/46 297,99 299.818

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 293,81 313.510

Orman Mühendisliği SAY 30/31 279,72 365.059

Matematik SAY 50/52 272,68 395.155

Kimya SAY 25/26 272,57 395.652

Endüstriyel Tasarım SAY 60/62 270,33 406.012

Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 221,58 785.483

Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —