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    • Eğitim
    • 16.07.2023 16:47
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    • 16.07.2023 16:48
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    Karabük Üniversitesi bölümleri 2023! Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Karabük Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Karabük Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Karabük Üniversitesi bölümleri 2023! Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Karabük Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Karabük Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Karabük Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Aktüerya Bilimleri
    (İşletme Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Coğrafya
    (Edebiyat Fakültesi)
    Coğrafya (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım
    (Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
    Felsefe
    (Edebiyat Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (İşletme Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Safranbolu Turizm Fakültesi)

    Gazetecilik(Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İşletme Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (İÖ)

    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (İşletme Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Matematik
    (Fen Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)

        Mekatronik Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi)
        Orman Mühendisliği
        (Orman Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi)
        Raylı Sistemler Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Rekreasyon Yönetimi
        (Safranbolu Turizm Fakültesi)
        Sanat Tarihi

        (Edebiyat Fakültesi)
        Sanat Tarihi (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Spor Yöneticiliği
        (Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
        Tarih
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği

        (Safranbolu Turizm Fakültesi)
        Turizm Rehberliği
        (Safranbolu Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 330,78 520.569
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 318,24 621.639
        Otopsi Yardımcılığı TYT 40/41 313,87 661.324
        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 310,59 692.031
        Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 307,64 720.918
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 307,26 724.607
        Fizyoterapi TYT 70/72 306,82 729.078
        Odyometri TYT 25/26 306,31 734.197
        Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,23 776.852
        Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 298,7 814.702
        Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60/62 298,65 815.275
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 298,58 816.125
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,79 835.686
        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 70/72 291,65 895.061
        Optisyenlik TYT 60/62 288,14 937.493
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 286,85 953.189
        Adalet TYT 100/103 283,19 1.000.185
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,8 1.031.406
        Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60/62 279,99 1.042.142
        Çocuk Gelişimi TYT 80/82 277,87 1.071.013
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 277,58 1.075.005
        Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 271,22 1.165.171
        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 269,62 1.188.851
        Elektrik TYT 60/62 267,71 1.217.767
        Adalet (İÖ) TYT 100/103 264,4 1.268.539
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 262,79 1.294.008
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,16 1.304.205
        Aşçılık TYT 50/52 261,62 1.312.968
        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 65/67 260,69 1.328.127
        Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50/52 260,66 1.328.624
        İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 257,62 1.379.037
        İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,56 1.379.921
        Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 255,22 1.420.100
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 253,87 1.443.386
        Yaşlı Bakımı TYT 60/62 253,3 1.453.490
        Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 252,84 1.461.606
        Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35/36 252,53 1.467.094
        Makine TYT 60/62 251,73 1.481.381
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 251,35 1.488.136
        Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 50/52 250,5 1.503.511
        Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) TYT 60/62 248,04 1.548.933
        Turist Rehberliği TYT 35/36 245,97 1.588.308
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 243,18 1.642.227
        Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 239,55 1.714.724
        Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) TYT 50/52 239,11 1.723.856
        Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 236,61 1.776.047
        Moda Tasarımı TYT 40/41 235,25 1.805.054
        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 232,71 1.860.230
        Mimari Restorasyon TYT 60/62 232,65 1.861.476
        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 232,55 1.863.714
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,57 1.885.530
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,06 1.897.041
        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 230,69 1.905.318
        İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 59/61 229,11 1.941.539
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 229,11 1.941.590
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 71/73 228,73 1.950.187
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 228,64 1.952.229
        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 227,71 1.973.824
        Metalurji TYT 30/31 227,29 1.983.668
        Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 227,09 1.988.574
        İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.191
        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 225,6 2.023.893
        Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 223,8 2.066.716
        Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 219,89 2.162.298
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 45/47 219,71 2.167.018
        İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 218,82 2.189.109
        Otobüs Kaptanlığı TYT 30/31 217,84 2.213.457
        İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 217,55 2.220.435
        Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35/36 216,8 2.238.975
        Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55/57 215,08 2.281.726
        Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 213,71 2.316.210
        Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 60/62 203,76 2.557.766

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Çocuk Gelişimi EA 80/82 316,49 313.060
            Sosyal Hizmet EA 70/72 283,57 531.896
            Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 267,8 677.254
            Spor Yöneticiliği EA 50/52 254,57 822.373
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 248,06 901.713
            İşletme EA 40/41 247,03 914.688
            Finans ve Bankacılık EA 40/41 245,71 931.294
            Uluslararası İlişkiler EA 60/62 241,83 982.007
            İktisat EA 45/47 234,48 1.081.880
            Arkeoloji EA 20/21 230,29 1.140.780
            Turizm İşletmeciliği EA 25/26 226,28 1.197.914
            Sosyoloji EA 80/82 225,76 1.205.400
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,26 1.270.251
            Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 220,31 1.283.922
            Felsefe EA 30/31 214,81 1.362.277

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 120/123 485,52 27.537
            Diş Hekimliği SAY 70/72 468,17 41.190
            Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 424,93 79.829
            Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,03 96.200
            Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 398 108.379
            Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 375,36 136.646
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 354,96 167.406
            Hemşirelik SAY 100/103 342,03 190.590
            Tıp Mühendisliği SAY 15/16 330,85 213.560
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 329,86 215.693
            Ebelik SAY 70/72 323,65 229.760
            Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 322,89 231.572
            Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 318,64 241.895
            Mimarlık SAY 90/6 317,45 244.847
            Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 40/41 301,91 287.664
            Otomotiv Mühendisliği SAY 20/12 300,12 293.162
            Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/8 300,1 293.221
            Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 20/3 299,65 294.598
            Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/2 298,86 297.055
            İnşaat Mühendisliği SAY 30/1 298,4 298.540
            Mekatronik Mühendisliği SAY 60/46 298,4 298.514
            Makine Mühendisliği SAY 70/54 298,35 298.690
            Mekatronik Mühendisliği SAY 20/6 298,05 299.656
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/46 297,99 299.818
            Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 293,81 313.510
            Orman Mühendisliği SAY 30/31 279,72 365.059
            Matematik SAY 50/52 272,68 395.155
            Kimya SAY 25/26 272,57 395.652
            Endüstriyel Tasarım SAY 60/62 270,33 406.012
            Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 221,58 785.483
            Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

            📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 351,9 105.393
            İslami İlimler SÖZ 108/111 285,28 467.446
            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 284,28 475.793
            Coğrafya SÖZ 70/72 282,28 493.162
            Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 275,68 552.562
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 263,11 676.321
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 263,11 676.321
            Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 251,79 798.656
            Tarih SÖZ 70/72 248,36 837.159
            İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 247,4 848.091
            Gazetecilik SÖZ 40/41 245,36 871.113
            Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 242,7 901.695
            İslami İlimler (İÖ) SÖZ 108/111 229,6 1.051.355
            Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 223,49 1.119.698
            İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 219,03 1.168.046
            Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 195,75 1.377.272
            Sanat Tarihi SÖZ 70/72 184,31 1.443.222
            Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/16 174,78 1.475.461

            📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 358,63 38.972
            İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70/72 341,52 45.589
            Turizm Rehberliği DİL 30/31 285,93 68.635
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