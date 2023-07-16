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    • Eğitim
    • 16.07.2023 16:36
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    • 16.07.2023 16:39
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    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023! Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Sütçü İmam Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023! Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

    Arkeoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyosistem Mühendisliği
    (Ziraat Fakültesi)
    Coğrafya
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Coğrafya (İÖ)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Afşin Sağlık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

    İktisat(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Matematik
    (Fen Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Orman Endüstrisi Mühendisliği

    (Orman Fakültesi)
    Orman Mühendisliği
    (Orman Fakültesi)
    Peyzaj Mimarlığı
    (Orman Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Eğitim Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        Sağlık Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Spor Yöneticiliği
        (Spor Bilimleri Fakültesi)
        Tarım Ekonomisi
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarih
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

        Tarih (İÖ)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tarla Bitkileri
        (Ziraat Fakültesi)
        Tekstil Mühendisliği
        (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
        Tekstil ve Moda Tasarımı
        (Güzel Sanatlar Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Zootekni
        (Ziraat Fakültesi)

        KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Anestezi TYT 70/72 350,47 392.195
        İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 350,19 393.791
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 40/41 339,59 458.792
        Anestezi (İÖ) TYT 60/62 337,39 473.636
        İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 337,24 474.704
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 335 490.136
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,29 587.062
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 321,1 596.943
        Fizyoterapi TYT 70/72 319,81 607.992
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 318,57 618.752
        Optisyenlik TYT 50/52 312 678.679
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 309,31 704.389
        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 303,53 763.186
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 302,53 773.583
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 301,56 784.040
        Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 293,28 875.945
        Çocuk Gelişimi TYT 50/52 285,82 966.196

        Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 283,46 996.644
        Tapu ve Kadastro TYT 60/62 282,73 1.006.074
        Aşçılık TYT 50/52 280,37 1.037.292
        Adalet TYT 100/103 280,08 1.041.049
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 279,85 1.044.062
        Yaşlı Bakımı TYT 70/72 277,06 1.082.148
        Elektrik TYT 55/57 273,07 1.138.267
        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 272,62 1.144.890
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 40/41 264,93 1.260.304
        Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 264,56 1.266.182
        Elektrik (İÖ) TYT 40/41 264,53 1.266.567
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 261,67 1.312.175
        Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 259,86 1.341.788
        Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 259,18 1.352.965
        Makine TYT 40/41 258,86 1.358.318
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 258,74 1.360.281
        Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 258,33 1.367.112
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 255,95 1.407.574
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 253,77 1.445.231
        Mimari Restorasyon TYT 40/41 253,48 1.450.379
        Harita ve Kadastro TYT 60/62 252,73 1.463.593
        Gıda Teknolojisi TYT 50/52 252,5 1.467.721
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 252,27 1.471.718
        Maliye TYT 70/72 251,63 1.483.168
        Sosyal Güvenlik TYT 60/62 251,4 1.487.182
        Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 250,78 1.498.578
        İşletme Yönetimi TYT 60/62 248,16 1.546.640
        Makine (İÖ) TYT 40/41 247,63 1.556.570
        Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 246,99 1.568.677

            Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 246,96 1.569.277
            Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 246,73 1.573.540
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 246,52 1.577.689
            Lojistik TYT 60/62 245,14 1.604.226
            Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 45/47 242,27 1.660.296
            İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 242,26 1.660.394
            Moda Tasarımı TYT 50/52 241,96 1.666.340
            Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 239,56 1.714.528
            Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,2 1.721.910
            Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 88/91 237,71 1.753.117
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,34 1.760.667
            İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 235,71 1.795.242
            Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 51/53 234,55 1.820.182
            İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 234,3 1.825.523
            İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 233,8 1.836.343
            Pazarlama TYT 60/62 233,56 1.841.683
            Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,42 1.844.664
            Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,06 1.852.534
            Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 232,75 1.859.318
            Maliye (İÖ) TYT 60/62 232,45 1.865.880
            Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 232,32 1.868.727

            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 231 1.898.234
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 230,92 1.900.030
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 229,6 1.930.109
            Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 229,57 1.930.723
            Lojistik (İÖ) TYT 55/57 229,57 1.930.738
            Yapı Denetimi TYT 30/31 228,7 1.950.757
            Organik Tarım TYT 28/29 227,89 1.969.792
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,43 2.004.148
            Dış Ticaret TYT 40/41 225,74 2.020.500
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,62 2.023.350
            Dış Ticaret TYT 30/31 223,95 2.062.973
            İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,57 2.072.128
            Madencilik Teknolojisi TYT 35/36 222,65 2.094.483
            Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 45/47 221,69 2.117.805
            Yerel Yönetimler TYT 42/44 218,53 2.196.187
            Maliye (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,04 113.375
            Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 355,79 158.868
            Sosyal Hizmet EA 60/62 295,49 440.645
            Tarım Ekonomisi EA 30/31 282,97 536.930
            Sağlık Yönetimi EA 70/72 279,53 566.379
            Kimya SAY 20/21 275,12 384.236
            Spor Yöneticiliği EA 40/41 274,65 610.579
            İşletme EA 60/62 260,95 749.817
            Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 251,77 855.804
            Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 251,7 856.680
            Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 251,61 857.775
            Kamu Yönetimi EA 80/82 246,37 922.944
            İktisat EA 60/62 246,13 925.994
            Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 245,67 931.789
            İşletme (İÖ) EA 40/41 240,25 1.002.831
            Finans ve Bankacılık EA 40/41 239,28 1.015.785
            Arkeoloji EA 30/31 237,83 1.035.762
            Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 232,38 1.111.194

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 170/175 489,61 24.576
            Diş Hekimliği SAY 70/72 470,37 39.353
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 423,2 81.612
            Hemşirelik SAY 80/82 366,53 149.242
            Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 357,28 163.530
            Hemşirelik SAY 60/62 342,01 190.638
            Ebelik SAY 70/72 327,28 221.470
            Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,37 245.045
            Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 301,13 290.114
            Tekstil Mühendisliği SAY 20/9 299,8 294.135
            Gıda Mühendisliği SAY 20/3 299,24 295.888
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/50 298,29 298.906
            Makine Mühendisliği SAY 25/18 298,28 298.957
            İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 298,15 299.353
            Matematik SAY 40/41 291,85 320.062
            Orman Mühendisliği SAY 30/31 284,07 348.010
            Bitki Koruma SAY 35/36 274,52 386.896
            Biyoloji SAY 30/31 260,56 455.794
            Tarla Bitkileri SAY 25/26 252,1 507.081
            Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,87 515.146
            Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 249 528.062
            Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 242,52 576.988
            Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 237,66 618.257
            Zootekni SAY 20/21 231,08 680.919
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            Haberler Eğitim Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023! Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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