Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023! Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyosistem Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Coğrafya (İÖ)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Hemşirelik
(Afşin Sağlık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Orman Endüstrisi Mühendisliği
(Orman Fakültesi)
Orman Mühendisliği
(Orman Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Orman Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)