Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023! Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 246,96 1.569.277

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 246,73 1.573.540

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 246,52 1.577.689

Lojistik TYT 60/62 245,14 1.604.226

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 45/47 242,27 1.660.296

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 242,26 1.660.394

Moda Tasarımı TYT 50/52 241,96 1.666.340

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 239,56 1.714.528

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,2 1.721.910

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 88/91 237,71 1.753.117

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,34 1.760.667

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 235,71 1.795.242

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 51/53 234,55 1.820.182

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 234,3 1.825.523

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 233,8 1.836.343

Pazarlama TYT 60/62 233,56 1.841.683

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,42 1.844.664

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,06 1.852.534

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 232,75 1.859.318

Maliye (İÖ) TYT 60/62 232,45 1.865.880

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 232,32 1.868.727

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 231 1.898.234

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 230,92 1.900.030

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 229,6 1.930.109

Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 229,57 1.930.723

Lojistik (İÖ) TYT 55/57 229,57 1.930.738

Yapı Denetimi TYT 30/31 228,7 1.950.757

Organik Tarım TYT 28/29 227,89 1.969.792

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,43 2.004.148

Dış Ticaret TYT 40/41 225,74 2.020.500

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,62 2.023.350

Dış Ticaret TYT 30/31 223,95 2.062.973

İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,57 2.072.128

Madencilik Teknolojisi TYT 35/36 222,65 2.094.483

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 45/47 221,69 2.117.805

Yerel Yönetimler TYT 42/44 218,53 2.196.187

Maliye (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı