Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri 2023! Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 170/175 489,61 24.576

Diş Hekimliği SAY 70/72 470,37 39.353

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 423,2 81.612

Hemşirelik SAY 80/82 366,53 149.242

Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 357,28 163.530

Hemşirelik SAY 60/62 342,01 190.638

Ebelik SAY 70/72 327,28 221.470

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,37 245.045

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 301,13 290.114

Tekstil Mühendisliği SAY 20/9 299,8 294.135

Gıda Mühendisliği SAY 20/3 299,24 295.888

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/50 298,29 298.906

Makine Mühendisliği SAY 25/18 298,28 298.957

İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 298,15 299.353

Matematik SAY 40/41 291,85 320.062

Orman Mühendisliği SAY 30/31 284,07 348.010

Bitki Koruma SAY 35/36 274,52 386.896

Biyoloji SAY 30/31 260,56 455.794

Tarla Bitkileri SAY 25/26 252,1 507.081

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,87 515.146

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 249 528.062

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 242,52 576.988

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 237,66 618.257

Zootekni SAY 20/21 231,08 680.919