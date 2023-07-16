İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023! Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları (Alfabetik Sırada)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Coğrafya
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Diş Hekimliği (İngilizce)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Felsefe
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
Harita Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Medya ve İletişim
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)