İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023! Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları (Alfabetik Sırada)

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Coğrafya

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce)

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Felsefe

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği