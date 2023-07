İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023! Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 200/205 509,02 12.050

Diş Hekimliği SAY 80/82 483,52 29.064

Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 50/52 481,16 30.841

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 468,07 41.281

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 463,73 44.873

Eczacılık SAY 90/93 461,74 46.471

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 441,27 64.426

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 400,91 105.062

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 397,98 108.393

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 25/26 378,26 132.632

Hemşirelik SAY 170/175 371,49 141.980

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 360,77 157.915

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 357,31 163.486

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 333,33 208.218

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 322,81 231.777

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 319,08 240.854

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 317,62 244.427

Orman Mühendisliği SAY 25/26 300,93 290.704

Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/42 298,08 299.550

İslami İlimler SÖZ 144/148 295,27 388.106

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30/31 269,84 408.379

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 267,01 636.615

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 244,83 558.916