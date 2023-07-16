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    • Eğitim
    • 16.07.2023 16:15
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    • 16.07.2023 16:18
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    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023! Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023! Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları (Alfabetik Sırada)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgi ve Belge Yönetimi
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Coğrafya
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Diş Hekimliği (İngilizce)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Felsefe
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)
    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

    (Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
    Harita Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)

    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Medya ve İletişim
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
        Orman Endüstrisi Mühendisliği
        (Orman Fakültesi)
        Orman Mühendisliği
        (Orman Fakültesi)
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
        Psikoloji
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Su Ürünleri Mühendisliği
        (Su Ürünleri Fakültesi)
        Tarih
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (KKTC Uyruklu)
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

        (Turizm Fakültesi) Turizm Rehberliği
        (Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Türk İslam Arkeolojisi
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 353,02 377.835
        Fizyoterapi TYT 75/77 337,3 474.273
        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 330,78 520.551
        Yaşlı Bakımı TYT 75/77 282,35 1.010.883

        📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Psikoloji EA 100/103 395,62 65.409
        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 339,83 210.739
        Uluslararası İlişkiler EA 70/72 318,34 303.668
        Sosyal Hizmet EA 60/62 313,78 327.396
        İktisat (İngilizce) EA 60/62 312,45 334.556
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 309,41 351.775
        İşletme EA 60/62 304,71 379.771
        Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 40/41 299,3 414.650
        Sosyoloji EA 60/62 297,21 428.828
        Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,24 442.423
        Maliye EA 60/62 286,83 505.379
        Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 271,85 636.999
        Felsefe EA 60/62 268,87 666.366
        Türk İslam Arkeolojisi EA 30/31 241,33 988.643

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 200/205 509,02 12.050
        Diş Hekimliği SAY 80/82 483,52 29.064
        Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 50/52 481,16 30.841
        Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 468,07 41.281
        Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 463,73 44.873
        Eczacılık SAY 90/93 461,74 46.471
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 441,27 64.426
        Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 400,91 105.062
        Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 397,98 108.393
        Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 25/26 378,26 132.632
        Hemşirelik SAY 170/175 371,49 141.980
        Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 360,77 157.915
        Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 357,31 163.486
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 333,33 208.218
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 322,81 231.777
        İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 319,08 240.854
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 317,62 244.427
        Orman Mühendisliği SAY 25/26 300,93 290.704
        Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/42 298,08 299.550
        İslami İlimler SÖZ 144/148 295,27 388.106
        Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30/31 269,84 408.379
        İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 267,01 636.615
        Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 244,83 558.916

            SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 383,45 41.075
            Medya ve İletişim SÖZ 80/82 337,44 152.936
            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 337,19 153.833
            Coğrafya SÖZ 50/52 331,72 175.637
            Tarih SÖZ 70/72 320,87 226.280

            📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Turizm Rehberliği DİL 60/62 372,5 33.753
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            Bakan duyurdu! Başvurular başlıyor
            Haberler Eğitim İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bölümleri 2023! Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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