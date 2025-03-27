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İtibarıyla nasıl yazılır? TDK'ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nedir?

Türkçe'de bazı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Bu listede yer alan İtibarıyla kelimesinin doğru yazılışı da araştırılanlar arasında. Peki İtibarıyla nasıl yazılır? TDK'ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nedir?

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 16:48
İtibarıyla nasıl yazılır? TDK’ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nedir?

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Türkçe'de bazı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Bu listede yer alan İtibarıyla kelimesinin doğru yazılışı da merak edilenler arasında. Peki İtibarıyla kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nasıl olmalı? Aşağıda detayları derledik.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İtibarıyla Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre İtibarıyla/İtibariyle kelimelerinin doğru yazılışı "İtibarıyla"dır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İtibarıyla Kelimesinin Doğru Cümlede Kullanımı?

8 Ocak itibarıyla yeni takvime geçileceği kesinleşti.

İtibarıyla ✔️ (Doğru)
İtibariyle ❌ (Yanlış)