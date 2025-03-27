İtibarıyla nasıl yazılır? TDK’ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nedir?

Türkçe'de bazı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Bu listede yer alan İtibarıyla kelimesinin doğru yazılışı da merak edilenler arasında. Peki İtibarıyla kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nasıl olmalı? Aşağıda detayları derledik.