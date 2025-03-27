İtibarıyla nasıl yazılır? TDK’ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nedir?

Türkçe'de bazı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Bu listede yer alan İtibarıyla kelimesinin doğru yazılışı da merak edilenler arasında. Peki İtibarıyla kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre itibarıyla- itibariyle kelimelerinin doğru yazılışı nasıl olmalı? Aşağıda detayları derledik.
(Takvim Foto Arşiv)
İtibarıyla Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre İtibarıyla/İtibariyle kelimelerinin doğru yazılışı "İtibarıyla"dır.
(Takvim Foto Arşiv)
İtibarıyla Kelimesinin Doğru Cümlede Kullanımı?
8 Ocak itibarıyla yeni takvime geçileceği kesinleşti.
İtibarıyla ✔️ (Doğru)
İtibariyle ❌ (Yanlış)