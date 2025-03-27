Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre kelimenin bitişik yazılması gerekirken, kimi zaman yanlışlıkla ayrı yazıldığı görülüyor. Peki Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş öğretmen" ayrı mı, bitişik mi yazılır?