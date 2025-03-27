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Başöğretmen nasıl yazılır? TDK’ye göre “baş öğretmen” ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Eğitim alanında bir unvan olarak kullanılan baş öğretmen ifadesi nasıl yazılır ve TDK’ye göre “başöğretmen” ayrı mı, bitişik mi yazılır soruları sıklıkla araştırılıyor. Günlük hayatta yazılı ve sözlü kullanımda kelimenin doğru yazımında zaman zaman hatalar yapılıyor. Peki başöğretmen nasıl yazılır? İşte doğru yazımı…

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 16:40
Başöğretmen nasıl yazılır? TDK’ye göre baş öğretmen ayrı mı, bitişik mi yazılır?

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Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre kelimenin bitişik yazılması gerekirken, kimi zaman yanlışlıkla ayrı yazıldığı görülüyor. Peki Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş öğretmen" ayrı mı, bitişik mi yazılır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BAŞÖĞRETMEN NASIL YAZILIR?

"Başöğretmen" kelimesi, ilkokullarda yönetimden sorumlu öğretmen veya başmuallim anlamına geliyor. Başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı "başöğretmen" şeklinde ifade edilir.

✅ Doğru yazılışı: Başöğretmen

❎ Yanlış yazılışı: Baş öğretmen

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "BAŞ ÖĞRETMEN" AYRI MI, BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "başöğretmen" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Anlam açısından "baş" ve "öğretmen" kelimelerinin kaynaşarak yeni bir kavram oluşturması nedeniyle birleşik yazımı doğrdur.