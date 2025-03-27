Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre kelimenin bitişik yazılması gerekirken, kimi zaman yanlışlıkla ayrı yazıldığı görülüyor. Peki Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş öğretmen" ayrı mı, bitişik mi yazılır?
Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre kelimenin bitişik yazılması gerekirken, kimi zaman yanlışlıkla ayrı yazıldığı görülüyor. Peki Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş öğretmen" ayrı mı, bitişik mi yazılır?
BAŞÖĞRETMEN NASIL YAZILIR?
"Başöğretmen" kelimesi, ilkokullarda yönetimden sorumlu öğretmen veya başmuallim anlamına geliyor. Başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı "başöğretmen" şeklinde ifade edilir.
✅ Doğru yazılışı: Başöğretmen
❎ Yanlış yazılışı: Baş öğretmen
TDK'YE GÖRE "BAŞ ÖĞRETMEN" AYRI MI, BİTİŞİK Mİ YAZILIR?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "başöğretmen" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Anlam açısından "baş" ve "öğretmen" kelimelerinin kaynaşarak yeni bir kavram oluşturması nedeniyle birleşik yazımı doğrdur.