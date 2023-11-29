İstanbul, Yalova, İzmir, Ankara’da okullar tatil mi? 29-30 Kasım kar tatili olan iller listesi! Üniversiteler tatil mi? MEB- Valilik son dakika duyurular...

Öğrenci ve veliler, yaşanan hava koşulları nedeniyle arama motorları üzerinden "Bugün okullar tatil mi?" gibi sorgulamalar yaparak güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.
Öğrenci ve veliler, yaşanan hava koşulları nedeniyle arama motorları üzerinden "Bugün okullar tatil mi?" gibi sorgulamalar yaparak güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.
BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Kasım'da İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.
İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
EGE'DE FIRTINA UYARISI
"Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyinde etkisini azaltması beklenmektedir.
Güney Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) sabah saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde kuzeyinde etkisini azaltması beklenmektedir."
İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir Valiliği konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.
YALOVA VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz Yalova ve Ankara için okul tatili haberi gelmedi.
BURSA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
28 Kasım Salı günü Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde okullar tatil edilmişti.
Erzurum Valiliği,3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
Ancak 29 Kasım günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.