İstanbul, Yalova, İzmir, Ankara’da okullar tatil mi? 29-30 Kasım kar tatili olan iller listesi! Üniversiteler tatil mi? MEB- Valilik son dakika duyurular...

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım'da İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"