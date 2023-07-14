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    • Eğitim
    • 14.07.2023 23:14
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    • Son Güncelleme:
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    • 14.07.2023 23:19
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    İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri 2023! Medipol Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

    Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği üniversite YKS tamamlandı. Gözler şimdi tercih döneminde. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde üniversite eğitimine başlamak isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda İstanbul Medipol Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları detaylı bir şekilde inceleniyor. İşte merak edilenler...

    İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Sonuçları bekleyen milyonlarca aday, üniversitelerde hangi bölümlerin kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu noktada İstanbul Medipol Üniversitesi'nin taban puanları ve kontenjanları da öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları, başarı sıralaması...

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

    2023 YKS 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Gözler sonuçlarda. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

    2023 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından belli oluyor.

    Dolayısıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2023 yılı üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını tercih döneminde erişime açmayacak.

    Adaylar 2022 yılına ilişkin taban puanlar, tavan puanlar, başarı sıralamasını dikkate alarak tercihlerini gerçekleştirecek. Aşağıdan iki ve dört yıllık üniversitelerin 2022 yılı taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

    YKS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

        Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)
        (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
        Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)
        (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
        Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
        Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
        Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Çocuk Gelişimi (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Çocuk Gelişimi (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        Diş Hekimliği (Burslu)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)

        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        Diş Hekimliği (Ücretli)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        Ebelik (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Ebelik (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Ebelik (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Ebelik (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

        Eczacılık (%50 İndirimli)
        (Eczacılık Fakültesi)
        Eczacılık (Burslu)
        (Eczacılık Fakültesi)
        Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (Eczacılık Fakültesi)
        Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
        (Eczacılık Fakültesi)
        Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)
        (Eczacılık Fakültesi)
        Eczacılık (Ücretli)
        (Eczacılık Fakültesi)
        Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
        Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
        (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
        Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
        Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
        Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Endüstriyel Tasarım (Burslu)
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Ergoterapi (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Ergoterapi (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
        (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Gazetecilik (%50 İndirimli)
        (İletişim Fakültesi)
        Gazetecilik (Burslu)
        (İletişim Fakültesi)
        Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
        (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
        (İletişim Fakültesi)
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
        (İletişim Fakültesi)
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
        (İletişim Fakültesi)

            Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
            (İletişim Fakültesi)
            Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Havacılık Yönetimi (Burslu)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Hemşirelik (%50 İndirimli)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Hemşirelik (Burslu)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Hukuk (%50 İndirimli)
            (Hukuk Fakültesi)
            Hukuk (Burslu)
            (Hukuk Fakültesi)
            Hukuk (Ücretli)
            (Hukuk Fakültesi)
            İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
            (Eğitim Fakültesi)
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
            (Eğitim Fakültesi)
            İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (Eğitim Fakültesi)
            İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
            (Eğitim Fakültesi)
            İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli)

            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
            (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
            İnşaat Mühendisliği (Burslu)
            (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
            İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
            İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
            (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
            İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            İşletme (İngilizce) (Burslu)

            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Lojistik Yönetimi (Burslu)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
            (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
            Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli)
            (İletişim Fakültesi)

            Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu)
            (İletişim Fakültesi)
            Mimarlık (%50 İndirimli)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            Mimarlık (Burslu)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
            (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
            Odyoloji (%50 İndirimli)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Odyoloji (%50 İndirimli)
            (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
            Odyoloji (Burslu)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Odyoloji (Burslu)

            (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
            Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
            (Eğitim Fakültesi)
            Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
            (Eğitim Fakültesi)
            Ortez ve Protez (%50 İndirimli)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Ortez ve Protez (Burslu)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
            (Eğitim Fakültesi)
            Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
            (Eğitim Fakültesi)
            Psikoloji (%50 İndirimli)
            (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
            Psikoloji (Burslu)
            (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
            Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
            (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
            Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
            (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

                Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Psikoloji (Ücretli)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
                (İletişim Fakültesi)
                Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
                (İletişim Fakültesi)
                Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
                (Eğitim Fakültesi)
                Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
                (Eğitim Fakültesi)
                Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
                (Eğitim Fakültesi)
                Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
                (Eğitim Fakültesi)
                Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
                (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
                Sağlık Yönetimi (Burslu)
                (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
                Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
                (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
                Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

                (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
                (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
                Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
                (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
                Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
                (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
                Sosyal Hizmet (Burslu)
                (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
                Sosyal Hizmet (Burslu)
                (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

                Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi)
                Tıp (Burslu)
                (Tıp Fakültesi)
                Tıp (İngilizce) (Burslu)
                (Uluslararası Tıp Fakültesi)
                Tıp (Ücretli)
                (Tıp Fakültesi)
                Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
                (İletişim Fakültesi)
                Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
                (İletişim Fakültesi)
                Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
                Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
                (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
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                Balıkesir Belediyesi
                Haberler Eğitim İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri 2023! Medipol Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması
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