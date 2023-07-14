İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri 2023! Medipol Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)