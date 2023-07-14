İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri 2023! Medipol Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Sonuçları bekleyen milyonlarca aday, üniversitelerde hangi bölümlerin kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu noktada İstanbul Medipol Üniversitesi'nin taban puanları ve kontenjanları da öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları, başarı sıralaması...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
2023 YKS 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Gözler sonuçlarda. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
2023 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından belli oluyor.
Dolayısıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2023 yılı üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını tercih döneminde erişime açmayacak.
Adaylar 2022 yılına ilişkin taban puanlar, tavan puanlar, başarı sıralamasını dikkate alarak tercihlerini gerçekleştirecek. Aşağıdan iki ve dört yıllık üniversitelerin 2022 yılı taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
YKS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ