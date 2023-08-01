Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2023! Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi TYT 30/31 398,93 191.010
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi TYT 30/31 388,36 224.216
Anestezi TYT 70/72 339,46 459.582
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,94 504.879
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 320,05 605.934
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 311,27 685.522
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,94 698.231
Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 308,85 708.920
Odyometri TYT 75/77 300,62 794.070
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 297,71 825.618
Eczane Hizmetleri TYT 70/72 297,5 827.894
Podoloji TYT 50/52 296,67 836.968
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367
Optisyenlik TYT 75/77 287,11 950.068
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70/72 285,36 972.068
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 282,55 1.008.281
Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 282,18 1.013.104
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 281,95 1.016.108
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 280,91 1.029.947
Adalet TYT 90/93 277,43 1.077.102
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 270,67 1.173.259
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 269,4 1.192.198
Grafik Tasarımı TYT 60/62 268,26 1.209.348
Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 100/103 267,76 1.217.024
Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 265,49 1.251.684
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 264,22 1.271.461
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 260,85 1.325.550
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 260,82 1.325.897
Elektrik TYT 50/52 254,9 1.425.596
Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 253,44 1.451.070
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 90/93 252,36 1.470.176
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 251,97 1.476.988
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 251,92 1.478.060
Harita ve Kadastro TYT 60/62 250,1 1.510.883
Makine TYT 50/52 248,11 1.547.605
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 247,24 1.563.830
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 246,09 1.586.029
Yaşlı Bakımı TYT 75/77 246,04 1.587.026
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 244,91 1.608.713
Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,1 1.624.323
Metalurji TYT 20/21 239,69 1.711.789
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 239,68 1.712.193
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,39 1.738.831
Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 238,34 1.739.729
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,13 1.744.303
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 237,94 1.748.454
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 237,29 1.761.592
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 70/72 236,32 1.782.198
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 234,75 1.815.751
İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 234,14 1.829.053
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 234,1 1.829.773
Lojistik TYT 60/62 234,08 1.830.302
İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 233,04 1.852.892
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 232,83 1.857.517
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,69 1.860.565
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 232,16 1.872.356
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 231,86 1.878.975
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 231,24 1.892.959
Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 231,08 1.896.427
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 230,78 1.903.170
Sosyal Güvenlik TYT 50/52 230,77 1.903.561
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 230,53 1.909.027
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 229,07 1.942.299
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 227,48 1.979.291
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 90/93 227,33 1.982.796
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 226,42 2.004.321
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 226,32 2.006.771
İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.134
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 223,42 2.075.778
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,44 2.123.866
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 220,97 2.135.533
Lojistik (İÖ) TYT 30/31 220,63 2.143.805
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 220,31 2.151.913
Yapı Denetimi TYT 25/26 219,88 2.162.755
Yerel Yönetimler TYT 20/21 218,44 2.198.499
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 35/36 218,11 2.206.451
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 217,66 2.217.763
İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 213,51 2.321.065
Yapı Ressamlığı TYT 30/31 212,07 2.357.284
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 211,37 2.374.883
Posta Hizmetleri TYT 50/52 210,48 2.396.816
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 86/89 207,12 2.479.186
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 90/93 362,5 140.123
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,18 143.625
Psikoloji (İÖ) EA 80/82 353,02 167.155
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,56 180.952
Sosyal Hizmet EA 40/41 295,07 443.617
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 80/82 261,6 742.574
Sosyoloji EA 50/52 259,08 770.617
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 251,57 858.141
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 251,25 862.249
İşletme EA 40/41 245,62 932.402
Maliye EA 70/72 239,33 1.015.126
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 238,12 1.031.832
İktisat (İngilizce) EA 40/41 237,77 1.036.604
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 232,75 1.105.902
İktisat EA 50/52 232,39 1.110.956
Turizm İşletmeciliği EA 25/26 231,16 1.128.441
Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 229,64 1.149.962
Finans ve Bankacılık EA 60/62 225,19 1.213.680
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 218,37 1.311.718
Maliye (İÖ) EA 40/41 215,36 1.354.593
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 170/175 488,85 25.100
Diş Hekimliği SAY 100/103 469,74 39.886
Eczacılık SAY 90/93 451,93 54.915
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 400,38 105.686
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,1 121.296
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 372,08 141.160
Maden Mühendisliği SAY 15/1 346,2 182.780
Hemşirelik SAY 150/154 340,52 193.504
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 321,93 233.882
Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/2 318,43 242.424
İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 300,1 293.209
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 299,62 294.687
Makine Mühendisliği SAY 90/35 298,33 298.767
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/55 297,97 299.885
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 296,53 304.521
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,65 361.274
Matematik SAY 40/41 277,7 373.360
Kimya SAY 25/26 276,71 377.474
Biyoloji SAY 20/21 265,93 427.446
Geomatik Mühendisliği SAY 10/— – —
Fizik SAY 20/21 251,52 510.875
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,09 20.894
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,55 48.242
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,83 114.322
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 299,64 356.482
İlahiyat SÖZ 117/120 288,38 442.204
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 281,17 502.792
Tarih SÖZ 60/62 271,49 592.669
İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,36 837.166
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 245,03 875.001
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 244,53 880.670
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 230,7 1.038.860
Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 216,16 1.197.741
YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 365,49 36.346
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 349,01 42.669
Turizm Rehberliği DİL 40/41 294,03 65.071