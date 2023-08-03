E-Okul üzerinden sınıf bilgileri ve diğer önemli bilgilere nasıl ulaşılacağı merak konusu oldu.Okul kaydı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında e-okul sınıf bilgileri nasıl öğrenilir sorusu yer alıyor. Peki, adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

E-DEVLET OKUL KAYDI SORGULAMA 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. E-OKUL OKUL KAYDI SORGULAMA EKRANI E-OKUL ADRESE DAYALI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR? Adım: Resmi E-Okul VBS web sitesine veya mobil uygulamasına erişim sağlayın. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan resmi E-Okul web sitesini kullanabilirsiniz. Adım: Giriş yapmak için öğrenci velisi olarak önceden oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle ilgili alanlara giriş yapın. Eğer daha önce bir hesap oluşturmadıysanız, çocuğunuzun okulu veya öğretmeniyle iletişime geçerek hesap oluşturma süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.