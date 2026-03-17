İLETİŞİM TEMELLİ DERSLER Program, dili yalnızca gramer öğretimi olarak değil; iletişim kurma, kültürler arası etkileşim ve sosyal hayata katılım aracı olarak ele alıyor. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri bir bütün halinde geliştirilirken; kelime kullanımı, telaffuz ve dil bilgisi de destekleyici unsurlar olarak programda yer alıyor. İngilizce öğretim programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ile uyumlu şekilde eylem odaklı ve iletişim temelli bir yaklaşım üzerine kuruluyor. Öğrencilerin dili yalnızca öğrenmesi değil, günlük yaşamda kullanabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda dersler; etkinlikler, projeler, görev temelli çalışmalar ve performans uygulamalarıyla destekleniyor.

FARKLI YÖNTEMLER BİR ARADA Program tek bir öğretim yöntemine bağlı kalmıyor. Öğrencilerin yaşına, öğrenme stiline ve ihtiyaçlarına göre iletişimsel yaklaşım, drama, işbirlikli öğrenme ve dijital destekli eğitim gibi farklı yöntemlerden yararlanılıyor. Böylece öğrenme sürecinin daha etkin ve kalıcı olması hedefleniyor.



ALMANCA İLE ÇOK DİLLİ EĞİTİM

Modelde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretimi de önemli bir yer tutuyor. Program, öğrencilerin günlük yaşamla bağlantılı etkinlikler yoluyla dili aktif biçimde kullanmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Böylece öğrencilerin zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan çok dilli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.

HEDEF: KÜLTÜREL FARKINDALIĞI YÜKSEK NESİLLER

Modelle öğrencilerin yalnızca yabancı dil öğrenmesi değil, aynı zamanda farklı kültürlerle iletişim kurabilen, küresel dünyaya açık bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Eğitimciler, çoklu dil öğreniminin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını vurguluyor.