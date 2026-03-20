2026 yılında öğrencilerin kısa süreli dinlenme fırsatı bulduğu ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Okullar bayramın bitmesiyle birlikte 23 Mart Pazartesi günü ilk ders zili ile açılacak. İşte MEB takvimiyle tatil günler…
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR
16 Mart'ta başlayan ikinci dönem ara tatili, 20 Mart Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihin ardından ara tatil süreci sona ererken, eğitim öğretim programı kaldığı yerden devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı eğitim takvimine göre okullarda dersler, 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler için ders zili tekrar çalacak.
İKİNCİ DÖNEMDEKİ RESMİ TATİLLER VE ÖNEMLİ GÜNLER
Mart ayındaki ara tatilin ardından eğitim döneminde çeşitli resmi tatiller yer alıyor. 2026 yılı takvimine göre öne çıkan tarihler şu şekilde:
23 Nisan 2026 Perşembe:Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma:Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı:Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27-30 Mayıs 2026:Kurban Bayramı