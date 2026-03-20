İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? 2026 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil mart ayında uygulanıyor. 16 Mart’ta başlayan ara tatil süreci, belirlenen takvim doğrultusunda sona eriyor. Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü çalacak.

2026 yılında öğrencilerin kısa süreli dinlenme fırsatı bulduğu ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Okullar bayramın bitmesiyle birlikte 23 Mart Pazartesi günü ilk ders zili ile açılacak. İşte MEB takvimiyle tatil günler…

İkinci dönem ara tatili 20 Mart Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR

16 Mart'ta başlayan ikinci dönem ara tatili, 20 Mart Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihin ardından ara tatil süreci sona ererken, eğitim öğretim programı kaldığı yerden devam edecek.

İlk ders zili 23 Mart Pazartesi günü çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı eğitim takvimine göre okullarda dersler, 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler için ders zili tekrar çalacak.

İKİNCİ DÖNEMDEKİ RESMİ TATİLLER VE ÖNEMLİ GÜNLER

Mart ayındaki ara tatilin ardından eğitim döneminde çeşitli resmi tatiller yer alıyor. 2026 yılı takvimine göre öne çıkan tarihler şu şekilde:

23 Nisan 2026 Perşembe:Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma:Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı:Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27-30 Mayıs 2026:Kurban Bayramı

