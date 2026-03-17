YKS oturum başına ücret 700 TL olarak belirlendi.

2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) her bir oturum için adaylardan 700 TL ücret alınacak. Sınava başvuran adaylar, ödemelerini 3 Mart 2026 tarihine kadar bankalar üzerinden ya da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) içerisindeki "Ödemeler" sekmesinden kredi veya banka kartı ile gerçekleştirdi. Birden fazla oturuma katılmak isteyen adayların ödeyeceği toplam ücret ise tercih ettikleri sınav sayısına göre artıyor.