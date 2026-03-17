YÖK Başkanı Erol Özvar, 20-21 Haziran 2026 yılında gerçekleştirilecek YKS'ye başvuru sayısına ilişkin açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…
YKS 2026'YA YAKLAŞIK 2,5 MİLYON ADAY BAŞVURDU
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, önceki yıllara ait başvuru sayıları hatırlatılırken, bu yılki rakamın yaklaşık 2,5 milyon seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, adayların yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirterek, yükseköğretim sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Özvar, üniversitelerde yeni programların açıldığını ve mevcut programların geliştirildiğini vurgulayarak, sınava girecek tüm adaylara başarı dileğinde bulundu.
YILLARA GÖRE BAŞVURU SAYISI
◾2025: 2 milyon 560 bin 649
◾2024: 3 milyon 120 bin 870
◾2023: 3 milyon 527 bin 443
◾2022: 3 milyon 243 bin 334
◾2021: 2 milyon 607 bin 715
◾2020: 2 milyon 436 bin 958
2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) her bir oturum için adaylardan 700 TL ücret alınacak. Sınava başvuran adaylar, ödemelerini 3 Mart 2026 tarihine kadar bankalar üzerinden ya da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) içerisindeki "Ödemeler" sekmesinden kredi veya banka kartı ile gerçekleştirdi. Birden fazla oturuma katılmak isteyen adayların ödeyeceği toplam ücret ise tercih ettikleri sınav sayısına göre artıyor.
TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversite sınavı üç ayrı oturum halinde uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar sabahı yapılacak. Aynı günün öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.