İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi!

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte derslerin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Pandemiyi yavay yavaş geride bırakırken yüz yüze eğitim de son sürat devam ediyor. Bu yıl okullarda maske zorunluluğu olmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre online eğitim gören milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılında tüm tedbirler alınarak yüz yüze eğitim görecek. Okulların açılmasına az bir süre kala bir çok soru gündemde yer alıyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte MEB 2022-2023 takvimi!