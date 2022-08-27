İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi!

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte derslerin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Pandemiyi yavay yavaş geride bırakırken yüz yüze eğitim de son sürat devam ediyor. Bu yıl okullarda maske zorunluluğu olmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre online eğitim gören milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılında tüm tedbirler alınarak yüz yüze eğitim görecek. Okulların açılmasına az bir süre kala bir çok soru gündemde yer alıyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte MEB 2022-2023 takvimi!
İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.