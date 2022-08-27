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    • Eğitim
    • 27.08.2022 17:04
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    • 27.08.2022 17:04
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    İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi!

    Milli Eğitim Bakanlığı okulların 12 Eylül'de açılacağını duyurdu. İlk kez okula başlayacak öğrenciler, ara sınıf öğrencileri ve velileri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi tarihlerde açılacağını merak ediyor. Peki İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

    İlkokullar ne zaman açılacak 2022?

    Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte derslerin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Pandemiyi yavay yavaş geride bırakırken yüz yüze eğitim de son sürat devam ediyor. Bu yıl okullarda maske zorunluluğu olmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre online eğitim gören milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılında tüm tedbirler alınarak yüz yüze eğitim görecek. Okulların açılmasına az bir süre kala bir çok soru gündemde yer alıyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte MEB 2022-2023 takvimi!

    İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

    ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

    Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

    BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

        YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

        ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Eğitim İlkokullar ne zaman açılacak 2022? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi!
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