2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi? AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman?

EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

2022 AÇIK LİSE EK SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

AÖL ek sınav, 3.dönem sınavlarının yapılmasından sonra mezun durumuna gelip kredisi yetersiz kalan öğrencilere tanınan istisnai sınav hakkıdır. Ek sınava 3.dönem sınavlarına girme hakkı kazanan bütün öğrenciler girebilir. 3.dönem sınavlarına ise 17 yaşını tamamlayıp 18 yaşından gün almış tüm öğrenciler katılabilir. Bu nedenle AÖL ek sınava 18 yaşından gün almamış öğrenciler katılamaz.