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    • Eğitim
    • 23.08.2022 08:40
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    • 23.08.2022 08:40
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    2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi? AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman?

    AÖL sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ek sınav tarihlerine çevrildi. Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavlarının 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 16 - 20 Ağustos tarihlerinde ek sınav yapılmıştı. Peki bu yıl AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman? 2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi?

    AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman?

    AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman? 2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi? soruları final sınavlarının sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 3. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. 4. dönem sınav takvimi merakla beklenirken ek sınav tarihleri araştırılmaya başlandı.

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." denildi. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AÖL EK SINAV OLACAK MI, NE ZAMAN?

    2021 yılında 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. MEB tarafından 2022 yılı AÖL ek sınav olacağına yönelik henüz resmi bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        EK SINAV NEDİR?

        Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

        2022 AÇIK LİSE EK SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

        AÖL ek sınav, 3.dönem sınavlarının yapılmasından sonra mezun durumuna gelip kredisi yetersiz kalan öğrencilere tanınan istisnai sınav hakkıdır. Ek sınava 3.dönem sınavlarına girme hakkı kazanan bütün öğrenciler girebilir. 3.dönem sınavlarına ise 17 yaşını tamamlayıp 18 yaşından gün almış tüm öğrenciler katılabilir. Bu nedenle AÖL ek sınava 18 yaşından gün almamış öğrenciler katılamaz.

        Önceki yıllarda bir öğrencinin ek sınava girebilme şartları daha farklıydı. Şöyle ki;

        Sınava girecek öğrencinin 8.dönem öğrencisi olması,
        Kalan kredisinin 35 kredinin altında olması,
        gerekirdi. Artık bu şartlar istenmiyor. Ek sınava 3.dönem sınavlarına girme hakkı kazanan tüm öğrenciler girebiliyor. Yeni kayıt yaptırmış bir öğrenci ek sınava giremez.
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        Haberler Eğitim 2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi? AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman?
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