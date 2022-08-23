2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi? AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman?

AÖL ek sınav olacak mı, ne zaman? 2022 AÖL ek sınava kimler girebilir? Açık Lise ek sınav online mi, yüz yüze mi? soruları final sınavlarının sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 3. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. 4. dönem sınav takvimi merakla beklenirken ek sınav tarihleri araştırılmaya başlandı.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." denildi. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖL EK SINAV OLACAK MI, NE ZAMAN?
2021 yılında 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. MEB tarafından 2022 yılı AÖL ek sınav olacağına yönelik henüz resmi bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.