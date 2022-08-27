İOKBS bursluluk sınav yerleri nasıl öğrenilir? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi 2022 yılında yapılacak sınav için merak ediliyor. Sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr İnternet adresinden alınacak. meb.gov.tr adresinden öğrenilebilen sınav yerlerine haberimizden ulaşabilir ve sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Peki, İOKBS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
İOKBS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr İnternet adresinden alınacak. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Saat: 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi ise 120 dakika olacak. Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.