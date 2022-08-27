İOKBS bursluluk sınav yerleri nasıl öğrenilir? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi 2022 yılında yapılacak sınav için merak ediliyor. Sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr İnternet adresinden alınacak. meb.gov.tr adresinden öğrenilebilen sınav yerlerine haberimizden ulaşabilir ve sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Peki, İOKBS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!