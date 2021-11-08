İlk kez KYK bursu alacak olanları ilgilendiriyor! KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak? TC kimlik NO ile...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 5 Kasım'da başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK'nın burs ve kredi fırsatından yararlanmak isteyenler başvuru işlemlerine başladı. Öğrenciler başvurularını 8 Kasım günü saat 23:59'a kadar yapabilecek. Bu yıl üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ilk kez KYK bursu almanın heyecanını yaşıyor. Peki; KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
KYK bursları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Başvurular 8 Kasım saat 23:59'da sona erecek.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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