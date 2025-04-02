İlk defa açılacak! MEB 3 yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartları belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimini desteklemek amacıyla "öğrenci etkinlik merkezleri," "dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri" ve "rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri" olmak üzere üç yeni özel öğretim kurumunun standartlarını belirleyen bir yönerge yayımladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2025 tarihli ve 32771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile tanımlanan üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin binaların fiziki yapısı, gerekli araç gereçler ile personel standartları yönergede yer aldı.