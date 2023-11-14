AUZEF sınavlarına katılan öğrencilere son dakika duyuruldu! 11-12 Kasım tarihlerinde uygulanmıştı! 35 fakültede o bölümlerin sonuçları...

AUZEF sınavlarına katılan öğrencilere son dakika duyuruldu! 2023 AUZEF ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları için o tarihe kulak kesildi. İşte son durum...
AUZEF sınavlarına katılan öğrencilere son dakika duyuruldu! 2023 AUZEF ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları için o tarihe kulak kesildi. İşte son durum...
AUZEF SONUÇLARI 27 KASIM'DAN ÖNCE AÇIKLANABABİLİR
AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin AUZEF'ten açıklanacağı tarihe ilişkin duyuru bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Buna göre bu yıl da sonuçların en geç 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AUZEF sınav soruları ve cevapları sınav bitiminde yapılan duyuruyla https://auzef.istanbul.edu.tr sayfasından erişime açılacak.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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İKTİSAT
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REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
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TARİH
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SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
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YAŞLI BAKIMI
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ADALET (PASİF)
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LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
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