AUZEF sınavlarına katılan öğrencilere son dakika duyuruldu! 11-12 Kasım tarihlerinde uygulanmıştı! 35 fakültede o bölümlerin sonuçları...

AUZEF sınavlarına katılan öğrencilere son dakika duyuruldu! 2023 AUZEF ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları için o tarihe kulak kesildi. İşte son durum...

AUZEF sınav soruları ve cevapları sınav bitiminde yapılan duyuruyla https://auzef.istanbul.edu.tr sayfasından erişime açılacak.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin AUZEF'ten açıklanacağı tarihe ilişkin duyuru bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Buna göre bu yıl da sonuçların en geç 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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