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İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı! İBB üniversite yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üniversite öğrencileri için sunulan yükseköğrenim yurtlarına başvuruların değerlendirme sürecini tamamladı ve sonuçları açıkladı. Adaylar şimdi yurt başvuru sonuçları ve kayıt süreçleri hakkında bilgi arıyor. Peki, İBB üniversite yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 11:36
İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı! İBB üniversite yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarına başvuran öğrenciler için sonuçlar açıklandı. Peki, İBB üniversite yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranına ulaşılır? İşte merak edilenler!

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İBB'nin yükseköğrenim yurtlarına başvuru sürecinin ardından asil ve yedek listeler adayların merakla beklediği konular arasında yer aldı. 28 Ağustos itibarıyla asil ve yedek liste sonuçları yurt.ibb.istanbul adresinde yayınlandı. Öğrenciler, TC kimlik numaraları ile giriş yaparak başvuru durumlarını öğrenebilirler.

ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Asil listede yer alan öğrenciler için ön kayıtlar 28 Ağustos'ta başladı ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Yedek listeden hak kazanan öğrencilere ise 2 Eylül'de SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Kesin kayıtlar, hem asil hem de yedek listeden hak kazanan öğrenciler için 9 Eylül'de başlayacak ve 11 Eylül'e kadar sürecek.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB Meclisi'nin haziran ayında gerçekleştirdiği toplantıda, 2024 yılı için yurt ücretlerinde önemli bir artışa gidildi. Mevcut aylık ücretler 1300 TL iken, yapılan %50'lik artışla yeni ücret 1950 TL olarak belirlendi. Bu zam, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. CHP'li üyelerin desteklediği zam teklifi AK Parti'nin karşı oyuna rağmen kabul edildi.

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