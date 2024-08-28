İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı! İBB üniversite yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Asil listede yer alan öğrenciler için ön kayıtlar 28 Ağustos'ta başladı ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Yedek listeden hak kazanan öğrencilere ise 2 Eylül'de SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Kesin kayıtlar, hem asil hem de yedek listeden hak kazanan öğrenciler için 9 Eylül'de başlayacak ve 11 Eylül'e kadar sürecek.