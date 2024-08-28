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Darüşşafaka üniversite burs başvuru: Darüşşafaka burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs başvuru şartları

2024-2025 akademik yılı için Darüşşafaka Cemiyeti'nin sunduğu değerli burs olanakları başlamıştır. Eğitim hayatına yeni bir adım atacak olan üniversite öğrencileri için, Eylül ayında başlayacak olan bu burs programı, 2014 yılından bu yana sunulan Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu fon, belirli başvuru şartlarını karşılayan öğrencilere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. Peki, Darüşşafaka'nın bu bursuna nasıl başvurulur ve başvuru şartları nelerdir? İşte tüm merak edilen detaylar ve başvuru sürecine dair önemli bilgiler.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 11:37 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 11:45
Darüşşafaka üniversite burs başvuru: Darüşşafaka burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs başvuru şartları

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2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başlamıştır. Darüşşafaka üniversitesi bursuna başvuruda bulunmak için DARÜŞŞAFAKA BURS BAŞVURU EKRANI adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler darussafaka@darussafaka.org e-posta adresine başvurabilirler.

Darüşşafaka Bursu Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Anne veya babasını kaybetmiş olmak

Yeterli maddi imkâna sahip olmamak

YKS sonuçlarına göre ilk 100.000'de olmak

4 yıllık üniversitelere kayıtlı olmak

Vakıf üniversitelerinde tam burslu (%100) öğrenci olmak

Orta sınıflarda okuyanlar için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 olması

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak

Başvuru formunu eksiksiz doldurup gerekli belgeleri yüklemek

Eğitim yolculuğunuzda maddi destek sağlayacak bu burs programı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru için Darüşşafaka Cemiyeti'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/yuksekogrenim

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