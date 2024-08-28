Darüşşafaka üniversite burs başvuru: Darüşşafaka burs başvurusu nasıl yapılır? İşte burs başvuru şartları

2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başlamıştır. Darüşşafaka üniversitesi bursuna başvuruda bulunmak için DARÜŞŞAFAKA BURS BAŞVURU EKRANI adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler darussafaka@darussafaka.org e-posta adresine başvurabilirler.
Darüşşafaka Bursu Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Anne veya babasını kaybetmiş olmak
Yeterli maddi imkâna sahip olmamak
YKS sonuçlarına göre ilk 100.000'de olmak
4 yıllık üniversitelere kayıtlı olmak
Vakıf üniversitelerinde tam burslu (%100) öğrenci olmak
Orta sınıflarda okuyanlar için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 olması
Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak
Başvuru formunu eksiksiz doldurup gerekli belgeleri yüklemek