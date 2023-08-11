DGS Açıköğretim bölümleri 2023! AÖF DGS taban puanları açıklandı mı? Çocuk gelişimi, Bilgisayar mühendisliği, Okul öncesi...

DGS 2022 taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 2023 yılına ait DGS taban puanları henüz açıklanmadı. DGS'ye giren adaylar tercih listelerini hazırlamadan önce 2022 DGS taban puanları ile fikir sahibi olabilirler. 4 yıllık bölümlerin taban puanlarına göre tercih zamanında tercih listelerini hazırlayabilirler.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.