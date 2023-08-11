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DGS Açıköğretim bölümleri 2023! AÖF DGS taban puanları açıklandı mı? Çocuk gelişimi, Bilgisayar mühendisliği, Okul öncesi...

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte açıköğretim bölümleri ve puanları merak konusu oldu. 2 yıllık üniversite mezunu öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Peki AÖF DGS taban puanları açıklandı mı? İşte DGS Açıköğretim bölümleri ve puanları! Çocuk gelişimi, Bilgisayar mühendisliği, Okul öncesi...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 10:41
DGS Açıköğretim bölümleri 2023! AÖF DGS taban puanları açıklandı mı? Çocuk gelişimi, Bilgisayar mühendisliği, Okul öncesi...

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) bu yıl 16 Temmuz'da uygulandı. Sınavın sonuçları açıklandı ve gözler tercih sürecine çevrildi. Bu noktada açıköğretim bölümleri ve taban puanları sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AÖF DGS taban puanları açıklandı mı? DGS Açıköğretim bölümleri neler? Çocuk gelişimi, Bilgisayar mühendisliği, Okul öncesi...

DGS TABAN PUANLARI 2023

DGS 2022 taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 2023 yılına ait DGS taban puanları henüz açıklanmadı. DGS'ye giren adaylar tercih listelerini hazırlamadan önce 2022 DGS taban puanları ile fikir sahibi olabilirler. 4 yıllık bölümlerin taban puanlarına göre tercih zamanında tercih listelerini hazırlayabilirler.

DGS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DİKEY GEÇİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

Önlisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri bulunuyor. 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere geçiş yapılırken bölümlerin birbirine uygunluğu ve geçiş yapacak bölümler belirlenmiş şekilde bulunuyor. Bölümlerine göre adaylar DGS geçiş bölümlerini oradan inceleyebilir.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!


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