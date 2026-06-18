Hem hafız hem Dünya Şampiyonu! Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Enes matematikte tarih yazdı
Muhammed Enes, cep telefonu ve tablet kullanmadı. LGS'de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı. Matematikte sınır tanımadı. Uluslararası yarışmada dünya 3'üncüsü olup Japonya'daki finale kaldı..
Giriş Tarihi:
Muhammed Enes Demirel, Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokulda annesinin teşvikiyle başladığı Kur'an-ı Kerim eğitimini, merhum Halil Çoban'ın hocalığında sürdürerek hafızlığını tamamladı. 2023 yılında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 494 puan aldı. Türkiye derecesi yaptı. İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etti. Muhammed Enes Demirel, burada çok sevdiği matematik üzerine yoğunlaştı ve dünya çapında başarılara imza attı.
ÖDÜLE DOYMUYOR
Demirel, hafızlık eğitimi ile analitik zekasını matematik olimpiyatlarındaki uluslararası başarılarla birleştirdi. World Mathematics Invitational'ın (WMI) ön eleme turunda dünya üçüncüsü olarak Japonya'daki dünya finaline katılmaya hak kazandı. Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda altın, Antalya Matematik Olimpiyatları'nda gümüş, ABC ve Leva Matematik yarışmalarında ise bronz madalya kazanan Demirel, bireysel performansının yanı sıra takım çalışmalarında da öne çıktı. Akademik çalışmalarını sosyal ve sportif faaliyetlerle de destekleyen Demirel, satranç takımındaki başarısıyla ilçe birinciliği ve İstanbul ikinciliği yaşadı. Demirel öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Dini, imani bağlamda ümmete faydalı bir genç, bir insan olmak gibi hedef olduktan sonra çalışmak çok zevkli oluyor. 'Arzunuzun kalbinize doldurduğu heyecan çalışma hayatınızı en tatlı meşguliyet haline getirir' diye çok sevdiğim bir söz var. Ben de matematikle ilgili her şeyi çok seviyorum."
SADECE MANGALA OYNUYORUM
Hem zekasıyla hem de kişiliğiyle örnek olan Enes, bilgisayar oyunlarından uzak durduğunu söyledi. Daha çok mangala gibi geleneksel oyunlar oynadığını belirtti. Hayal kurmayı da çok sevdiğini ifade etti. "Hayal kuran çocuk motivasyon sahibi olur" diye konuştu.
Dilek Demir Takvim.com.tr Eğitim