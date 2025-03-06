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Hanım efendi nasıl yazılır? TDK'ye göre "Hanım efendi" birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan hanımefendi, kadınlara hitaben kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşanır. Peki TDK'ya göre hanımefendi birleşik mi, yoksa ayrı mı yazılır? İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 14:13
Hanım efendi nasıl yazılır? TDK’ye göre Hanım efendi birleşik mi, ayrı mı?

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Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan "hanımefendi", kadınlara hitap ederken kullanılan saygı dolu bir kelimedir. Bu kelimenin yazımı konusunda zaman zaman hatalar yapılabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TDK'ya göre "hanımefendi" nasıl yazılır?

Hanımefendi, TDK kayıtlarına göre kelimenin doğru yazılım şeklidir. Hanfendi ya da hanım efendi şeklindeki yazımlar hatalıdır.

Doğru yazım; Hanımefendi

Yanlış Yazılış/ Konuşma; Hanfendi – Hanım efendi

Hanımefendi tam saatinde akşam yemeğine katıldı.