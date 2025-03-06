Hanım efendi nasıl yazılır? TDK'ye göre "Hanım efendi" birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan "hanımefendi" , kadınlara hitap ederken kullanılan saygı dolu bir kelimedir. Bu kelimenin yazımı konusunda zaman zaman hatalar yapılabiliyor.

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TDK'ya göre "hanımefendi" nasıl yazılır?

Hanımefendi, TDK kayıtlarına göre kelimenin doğru yazılım şeklidir. Hanfendi ya da hanım efendi şeklindeki yazımlar hatalıdır.

Doğru yazım; Hanımefendi

Yanlış Yazılış/ Konuşma; Hanfendi – Hanım efendi

Hanımefendi tam saatinde akşam yemeğine katıldı.