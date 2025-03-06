Hanım efendi nasıl yazılır? TDK'ye göre "Hanım efendi" birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan "hanımefendi", kadınlara hitap ederken kullanılan saygı dolu bir kelimedir. Bu kelimenin yazımı konusunda zaman zaman hatalar yapılabiliyor.
Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan "hanımefendi", kadınlara hitap ederken kullanılan saygı dolu bir kelimedir. Bu kelimenin yazımı konusunda zaman zaman hatalar yapılabiliyor.
TDK'ya göre "hanımefendi" nasıl yazılır?
Hanımefendi, TDK kayıtlarına göre kelimenin doğru yazılım şeklidir. Hanfendi ya da hanım efendi şeklindeki yazımlar hatalıdır.
Doğru yazım; Hanımefendi
Yanlış Yazılış/ Konuşma; Hanfendi – Hanım efendi
Hanımefendi tam saatinde akşam yemeğine katıldı.