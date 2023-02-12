Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer il il açıkladı

Sendika temsilcilerine ve başkanlarına teşekkür eden Özer, toplantıda görüşlerini aldıkları sendika temsilcileri ile Bakanlığın yapacakları çalışmaları paylaştıklarını söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ 10 İLİMİZDE GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ŞEKİLDE EĞİTİMİ TEKRAR BAŞLATMAK"

Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli bir şekilde okullarıyla buluşturmaya çalıştıklarına işaret eden Özer, "Biz 19 milyon öğrencisi 1,2 milyon öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Dolayısıyla eğitimi pandemide olduğu gibi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önceliğimiz bu 10 ilimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitimi tekrar başlatmak." değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınan kararların üzerinden, mutabık bir şekilde sendika temsilcileriyle geçtiklerini, ilave eksiklikleri değerlendirdiklerini anlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, aldıkları kararları şöyle açıkladı:

"Öncelikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde 20 Şubat tarihine kadar eğitim öğretime ara vermiştik. 20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ille ilgili kararlarımız farklı. Biliyorsunuz 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramıyoruz. Bunu daha önceden açıklamıştık. Yine bu 10 ilimizdeki öğrencilerimizin velileri, isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eş değer okullara nakillerini yapması için gerekli sistematik çalışmayı yapmış ve sistemi açmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz, diğer illerde nakillerini aldırdılar. Bakanlık olarak 71 ildeki okullarımızın kapasitesini arttırmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki diğer illerden bu 10 ilden gelen öğrencilerimizin tüm taleplerini karşılayabilelim."