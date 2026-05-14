MEB 2026 il dışı atama takvimi açıklandı: Başvurular bugün başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Buna göre il dışı tayin başvuruları 14-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 22 Mayıs 2026’da ilan edilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme işlemleri de 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
Öğretmenlerin merakla beklediği 2026 il dışı atama süreci netleşti. MEB tarafından yayımlanan takvime göre başvurular elektronik ortamda yapılırken, yer değiştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Görev yaptığı ilde en az 3 yılını tamamlayan öğretmenler, bugün başlayacak olan başvuru sürecine katılabilecek.
MEB 2026 İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvime göre başvurular mayıs ayında alınacak, sonuçlar ise kısa süre içerisinde ilan edilecek.
Öğretmenlerin tercih işlemleri, belirlenen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayımladığı takvime göre iller arası yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sürecinde hizmet puanlarının hesaplanmasında 20 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.
Atama sonuçları ise 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğretmenler yeni görev yerleri için hazırlıklara başlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İller arası tayin başvurusunda bulunacak kadrolu öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerde ise sözleşmeli ve kadrolu toplam çalışma süresinin en az 4 yıl olması şartı aranacak.
İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerine geçiş işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Tebligat süreciyle birlikte öğretmenler yeni illerindeki görevlerine geçiş yapabilecek.
2026 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
Başvuru: 4 – 6 Mayıs 2026
Sonuç: 11 Mayıs 2026
İlişik Kesme: 26 Haziran 2026
İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
Başvuru: 14 – 20 Mayıs 2026
Sonuç: 22 Mayıs 2026
İlişik Kesme: 26 Haziran 2026
YARIYIL TATİLİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
Aşama Başvuru: 14 – 19 Ocak 2026
Sonuçlar: İl içi 23 Ocak, iller arası 30 Ocak
YAZ TATİLİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
Aşama Başvuru: 13 – 24 Temmuz 2026
Aşama Tercih:
İl içi: 27 – 29 Temmuz
İller arası: 4 – 7 Ağustos
SONUÇLAR:
İl içi: 30 Temmuz
İller arası: 11 Ağustos
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ
Ön Başvurular: 6 – 10 Nisan 2026
Tercihler: 20 – 24 Nisan 2026
Sonuçlar: 28 Nisan 2026
İlişik Kesme: 3 Ağustos 2026'dan itibaren
NORM KADRO FAZLASI ATAMALARI
Başvuru: 26 – 28 Ağustos 2026
Sonuç: 31 Ağustos 2026
(Görsel: AA)
