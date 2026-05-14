MEB 2026 il dışı atama takvimi açıklandı: Başvurular bugün başlıyor

Öğretmenlerin merakla beklediği 2026 il dışı atama süreci netleşti. MEB tarafından yayımlanan takvime göre başvurular elektronik ortamda yapılırken, yer değiştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Görev yaptığı ilde en az 3 yılını tamamlayan öğretmenler, bugün başlayacak olan başvuru sürecine katılabilecek.

MEB 2026 İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvime göre başvurular mayıs ayında alınacak, sonuçlar ise kısa süre içerisinde ilan edilecek.

Öğretmenlerin tercih işlemleri, belirlenen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre iller arası yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sürecinde hizmet puanlarının hesaplanmasında 20 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

Atama sonuçları ise 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğretmenler yeni görev yerleri için hazırlıklara başlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İller arası tayin başvurusunda bulunacak kadrolu öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerde ise sözleşmeli ve kadrolu toplam çalışma süresinin en az 4 yıl olması şartı aranacak.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerine geçiş işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Tebligat süreciyle birlikte öğretmenler yeni illerindeki görevlerine geçiş yapabilecek.