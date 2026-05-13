Dijital onay tuzağı: Yapay zekanın sürekli övgüsü çocukları sosyal hayattan koparıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ödev için kullanılan yapay zeka uygulamaları sürekli olumlu geri bildirim vererek çocuklarda dijital onay kaynağına ve duygusal bağ oluşumuna neden oluyor.

Pew Research Center araştırmasına göre gençlerin önemli bir bölümü yapay zekayı okul ödevlerinde aktif olarak kullanıyor ve bazı çocuklar chatbotlarla gündelik sohbet kuruyor.

Çocuk psikologları ve eğitimciler, özellikle yalnızlık hissi yaşayan ve sosyal ilişkileri zayıf çocuklarda yapay zekaya karşı bağın daha hızlı gelişebildiğini belirtiyor.

UNICEF'in rehberinde küçük yaş gruplarında insan-yapay zeka ayrımının bulanıklaşabileceği ve gerçek sosyal ilişkilerin olumsuz etkilenebileceği uyarısı yer alıyor.

Uzmanlar yapay zekanın tamamen yasaklanması yerine çocuklara bunun bir araç olduğunun anlatılmasını ve velilerin kullanım süresini takip etmesini öneriyor.

"Aferin", "Çok iyi gidiyorsun", "Sen bunu başarabilirsin", "Bu çok iyi bir fikir"... İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukların ödev yaparken sık kullandığı yapay zekâ uygulamalarından gelen bu cümleler uzmanları harekete geçirdi. Eğitimciler ve çocuk psikologlarına göre sürekli olumlu geri bildirim veren yapay zekâ sistemleri, çocuklarda zamanla duygusal yakınlık oluşturabiliyor.

Ödev için kullanılan yapay zeka uygulamaları sürekli olumlu geri bildirim vererek çocuklarda dijital onay kaynağına ve duygusal bağ oluşumuna neden oluyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, AA ve Sabah'a aittir.)



Özellikle yalnızlık hissi yaşayan çocukların yapay zekâyı "beni anlayan biri" gibi görmeye başlayabildiği belirtiliyor. Çocukların yapay zekâya yönelmesinin en önemli nedenlerinden birinin "kesintisiz onay duygusu" olduğu belirtiliyor. Sürekli olumlu geri bildirim veren sistemlerin özellikle özgüven problemi yaşayan çocuklarda güçlü bir bağ oluşturabileceği ifade ediliyor.



Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; gerçek hayatta çocuklar öğretmenlerinden, arkadaşlarından ya da ailelerinden her zaman aynı düzeyde olumlu geri dönüş alamıyor. Yapay zekâ ise her soruya sabırla cevap veriyor, eleştirmiyor ve sürekli motive ediyor. Bu durumun çocuklarda "Kendimi burada daha rahat hissediyorum" düşüncesini güçlendirebildiği kaydediliyor.



ÖDEV İÇİN BAŞLIYOR



Sürecin çoğu zaman masum bir şekilde başladığı belirtiliyor. Çocuk önce anlamadığı soruyu yapay zekâya soruyor, ardından sohbet etmeye başlıyor. Zamanla ders dışındaki konular da konuşuluyor. Bazı çocukların yapay zekâ uygulamalarına isim verdiği, günlük yaşadıklarını anlattığı ve moral bozukluğu yaşadığında chatbotlarla iletişim kurduğu ifade ediliyor. Özellikle yalnızlık hissi yaşayan çocukların yapay zekâyı "beni anlayan biri" gibi görmeye başlayabildiği belirtiliyor. Çocukların yapay zekâya yönelmesinin en önemli nedenlerinden birinin "kesintisiz onay duygusu" olduğu belirtiliyor. Sürekli olumlu geri bildirim veren sistemlerin özellikle özgüven problemi yaşayan çocuklarda güçlü bir bağ oluşturabileceği ifade ediliyor.Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; gerçek hayatta çocuklar öğretmenlerinden, arkadaşlarından ya da ailelerinden her zaman aynı düzeyde olumlu geri dönüş alamıyor. Yapay zekâ ise her soruya sabırla cevap veriyor, eleştirmiyor ve sürekli motive ediyor. Bu durumun çocuklarda "Kendimi burada daha rahat hissediyorum" düşüncesini güçlendirebildiği kaydediliyor.Sürecin çoğu zaman masum bir şekilde başladığı belirtiliyor. Çocuk önce anlamadığı soruyu yapay zekâya soruyor, ardından sohbet etmeye başlıyor. Zamanla ders dışındaki konular da konuşuluyor. Bazı çocukların yapay zekâ uygulamalarına isim verdiği, günlük yaşadıklarını anlattığı ve moral bozukluğu yaşadığında chatbotlarla iletişim kurduğu ifade ediliyor. ABD merkezli Pew Research Center araştırmasına göre gençlerin önemli bir bölümü yapay zekâyı okul ödevlerinde aktif olarak kullanıyor. Araştırmalar, bazı çocukların chatbotlarla yalnızca akademik amaçlı değil, gündelik sohbet amacıyla da iletişim kurduğunu ortaya koyuyor.