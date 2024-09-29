Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Eylül'de ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile hakim, savcı ve avukatların meslek öncesinde yeterliliklerinin ölçüleceğini bildirdi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de yani bugün ilk kez düzenlenecek HMGS ve İYÖS ile hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
ÖSYM tarafından düzenlenen Hukuk Merkezlerine Giriş Sınavı 29 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
17 farklı şehirde gerçekleşecek
Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve artırılması amacıyla sınavlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde gerçekleştirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin, avukatlık stajından önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmalarının gerektiğinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı
"Nitelik ve nicelik anlamında daha kaliteli bir hukuk sistemi gayreti içindeyiz"
Adayların sınavdan yeterli puanı almalarıyla mesleklerdeki ilerleyişlerini sürdüreceklerini ifade eden Tunç, ardından şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçüleceği sınavlar ilk kez bu yıl yapılacak. Avukatlık stajı ve hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurmak için önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekecek. Adaylarımız, sınavda yeterli puanı alarak başarılı oldukları takdirde mesleğe kabul edilecekler. Böylelikle hukuk sistemini hem nitelik hem nicelik anlamında daha kaliteli ve güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz."