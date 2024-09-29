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HMGS sınavı kaç soru, kaç dakika? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Hukuk Fakültesi mezunlarına yeterlilik şartı getiren "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 2019 sonrası Hukuk Fakültelerine girenler için 70 puan alma zorunluluğu getirildi. Peki yayınlanan yönetmeliğe göre dikkat edilmesi gereken diğer detaylar neler? Pazar günü ilk kez yapılacak sınavda adayları hangi koşullar bekliyor? Detayları haberimizde paylaşıyoruz...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 09:36
HMGS sınavı kaç soru, kaç dakika? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Eylül'de ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile hakim, savcı ve avukatların meslek öncesinde yeterliliklerinin ölçüleceğini bildirdi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de yani bugün ilk kez düzenlenecek HMGS ve İYÖS ile hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılması hedefleniyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından düzenlenen Hukuk Merkezlerine Giriş Sınavı 29 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

17 farklı şehirde gerçekleşecek

Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve artırılması amacıyla sınavlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde gerçekleştirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin, avukatlık stajından önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmalarının gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

"Nitelik ve nicelik anlamında daha kaliteli bir hukuk sistemi gayreti içindeyiz"

Adayların sınavdan yeterli puanı almalarıyla mesleklerdeki ilerleyişlerini sürdüreceklerini ifade eden Tunç, ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçüleceği sınavlar ilk kez bu yıl yapılacak. Avukatlık stajı ve hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurmak için önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekecek. Adaylarımız, sınavda yeterli puanı alarak başarılı oldukları takdirde mesleğe kabul edilecekler. Böylelikle hukuk sistemini hem nitelik hem nicelik anlamında daha kaliteli ve güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz."

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

"Adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak adayların yeterlilikleri ölçülecek"

Bakan Tunç, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak hakim, savcı ve avukatlarımızın meslek öncesinde yeterlilikleri ölçülecek. 29 Eylül Pazar günü ilk kez yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini paylaştı.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaşan Adalet Bakanı Tunç, ardından şunları kaydetti:

"Hukuk sistemimizi eğitim anlamında daha da güçlendirmeye yönelik çok önemli mesafeler aldık ve almaya da devam ediyoruz. 2002 yılında sadece 9 bin civarında hakim savcımız vardı. Bugün hakim savcı sayımız 25 bine yaklaştı yani yüzde 160 oranında bir artış sağlamış olduk. Hakim, savcı ve avukatlarımızın çalışma hayatlarında hukuk fakültelerindeki eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hukuk fakültesi kontenjanlarında başarı oranını yukarı çekmek için çalışmalar yürütüldü. Kontenjanlar, 190 binden 125 bine düşürüldü. Eğitimdeki kaliteyi artırmak için YÖK'le görüşmemiz de devam ediyor."

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