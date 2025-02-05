Giresun okullar tatil mi? 6-7 Şubat 2025 hangi okullar tatil? Son dakika duyuruldu

Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Alucra ve Çamoluk'ta tüm okullar, Şebinkarahisar'da taşımalı eğitim, Yağlıdere Sınır Köyü'ndeki iki okul 5 Şubat'ta tatil edildi. İlçe merkezlerinde eğitim devam edecek.
Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Alucra ve Çamoluk'ta tüm okullar, Şebinkarahisar'da taşımalı eğitim, Yağlıdere Sınır Köyü'ndeki iki okul 5 Şubat'ta tatil edildi. İlçe merkezlerinde eğitim devam edecek.
❄ Alucra ve Çamoluk:
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ��ğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü ara verildi.
❄ Şebinkarahisar:
Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim öğretime devam edilecek.
❄ Yağlıdere:
Sınır Köyü'nde yer alan Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ve Sınır Şehit Süleyman Kul Ortaokulu 5 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil edildi. Yağlıdere ilçe merkezi ve Üçtepe Beldesi'nde taşımalı eğitim dahil tüm okullarda eğitime devam edilecek.
Meteoroloji yetkilileri, Giresun ve çevresinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildiriyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, sürücüler yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbir almalı.
Giresun Valiliği, hava durumuna bağlı olarak yeni kararlar alınabileceğini ve güncellemelerin resmi duyurular aracılığıyla paylaşılacağını belirtti. Eğitimle ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.