Giresun okullar tatil mi? 6-7 Şubat 2025 hangi okullar tatil? Son dakika duyuruldu

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Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Alucra ve Çamoluk'ta tüm okullar, Şebinkarahisar'da taşımalı eğitim, Yağlıdere Sınır Köyü'ndeki iki okul 5 Şubat'ta tatil edildi. İlçe merkezlerinde eğitim devam edecek.

Valilik duyurusu ( Fotoğraf: X ) GİRESUN'DA TATİL EDİLEN OKULLAR VE İLÇELER ❄ Alucra ve Çamoluk: Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ��ğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü ara verildi. ❄ Şebinkarahisar: Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim öğretime devam edilecek. ❄ Yağlıdere: Sınır Köyü'nde yer alan Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ve Sınır Şehit Süleyman Kul Ortaokulu 5 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil edildi. Yağlıdere ilçe merkezi ve Üçtepe Beldesi'nde taşımalı eğitim dahil tüm okullarda eğitime devam edilecek.