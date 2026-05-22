2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru ekranı: GSB yaz kampı başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi?
Türkiye’nin dört bir yanında doğayla iç içe, eğlence ve dostluk dolu bir yaz gençleri bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ücretsiz olarak düzenlediği 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Deniz ve doğa temalı kamplarda gençler hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayacak. İşte 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru ekranı ve detaylar.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 Yaz Gençlik Kampları başvurularının başladığını duyurdu.
- Kamplar, 30 Haziran-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
- 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 21 Haziran'a kadar başvurabilecek.
- Başvurular, 'e-genc.gsb.gov.tr' adresinden veya Gençlik Merkezlerinden yapılabilecek.
- Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları GSB tarafından karşılanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin farklı illerinde her yıl ücretsiz düzenlenen Yaz Gençlik Kampları'nın 2026 başvurularının başladığını duyurdu.
Yaz Gençlik Kampları ne zaman yapılacak?
Bakanlığın açıklamasına göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2026'da da gençlere yönelik "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenlenecek. Kamplar, 30 Haziran-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.
GSB kamp başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?
Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 21 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarih,i 26 Temmuz olarak belirlenirken başvurular, "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Çevrim içi başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezi'ne giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
"Hazırsan gel, başvurunu yap, kampını kap"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşımında şu ifadeleri kaydederek gençleri başvuru yapmaya davet etti:
Sevgili gençler heyecanla beklediğiniz an geldi çattı. 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor. Hazırsan gel, kaydını yap, kampını kap.
Konaklama, ulaşım ve yemek GSB tarafından karşılanacak
Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi GSB tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak.
Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken her kamp dönemi, 6 gün sürecek. Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
