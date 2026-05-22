Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları GSB tarafından karşılanacak.

12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 21 Haziran'a kadar başvurabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin farklı illerinde her yıl ücretsiz düzenlenen Yaz Gençlik Kampları'nın 2026 başvurularının başladığını duyurdu.

Yaz Gençlik Kampları ne zaman yapılacak?

Bakanlığın açıklamasına göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2026'da da gençlere yönelik "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenlenecek. Kamplar, 30 Haziran-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.