GSB Spor Okulları kayıt süreci başladı! Başvurular ücretsiz mi, hangi branşlar yer alacak?

Başvurular, Gençlik ve Spor Müdürlüklerine yüz yüze veya e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için yaz dönemi kayıt sürecini başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için yaz dönemi kayıt süreci başladı. Türkiye genelinde uygulanacak program kapsamında 3-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler, farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alma fırsatı yakalayacak.

GSB Spor Okulları'nın yaz dönemi kayıtları Türkiye genelinde başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞVURULAR HEM YÜZ YÜZE HEM ONLİNE YAPILABİLECEK

Yaz boyunca devam edecek spor eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, bulundukları il veya ilçedeki Gençlik ve Spor Müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek. Başvurular ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilecek.

Program, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

EĞİTİMLER UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE VERİLECEK

Spor okullarında eğitim alan çocuk ve gençlere, uzman antrenörler tarafından çeşitli branşlarda temel ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim sürecinin ardından tüm katılımcılar adına Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

Program kapsamında yetenekleriyle öne çıkan çocuklar ise spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi organizasyonlarına ve okul spor faaliyetlerine yönlendirilecek.