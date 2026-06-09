GSB Spor Okulları kayıt süreci başladı! Başvurular ücretsiz mi, hangi branşlar yer alacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2026 yaz dönemi Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kayıt süreci resmen başladı. 81 ilde 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere tamamen ücretsiz ve uzman antrenörler eşliğinde verilecek spor eğitimleri için başvurular hem yüz yüze hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki GSB spor okulları branşları neler, başvurular nasıl yapılır? İşte 29 Haziran'da başlayacak GSB yaz spor okulları başvuru ekranı ve detaylar.
Hızlı Özet Göster
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için yaz dönemi kayıt sürecini başlattı.
- 3-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler, Türkiye genelinde farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alabilecek.
- Başvurular, Gençlik ve Spor Müdürlüklerine yüz yüze veya e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.
- Uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimler sonunda katılımcılar için sporcu kartı oluşturulacak.
- GSB Spor Okulları'nın 2025 yaz dönemi temsili açılışı 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için yaz dönemi kayıt süreci başladı. Türkiye genelinde uygulanacak program kapsamında 3-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler, farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alma fırsatı yakalayacak.
BAŞVURULAR HEM YÜZ YÜZE HEM ONLİNE YAPILABİLECEK
Yaz boyunca devam edecek spor eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, bulundukları il veya ilçedeki Gençlik ve Spor Müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek. Başvurular ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilecek.
Program, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak.
EĞİTİMLER UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE VERİLECEK
Spor okullarında eğitim alan çocuk ve gençlere, uzman antrenörler tarafından çeşitli branşlarda temel ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim sürecinin ardından tüm katılımcılar adına Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.
Program kapsamında yetenekleriyle öne çıkan çocuklar ise spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi organizasyonlarına ve okul spor faaliyetlerine yönlendirilecek.
TEMSİLİ AÇILIŞ 29 HAZİRAN'DA YAPILACAK
GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın 2025 yaz dönemi temsili açılışı 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Açılışla birlikte ülke genelindeki spor eğitimlerinin de hız kazanması bekleniyor.
Çocuklar Birçok Branşta Eğitim Alabilecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor okullarında çok sayıda branşta ücretsiz eğitim verildiğini belirterek ailelere çağrıda bulundu.
Program kapsamında eğitim verilen branşlardan bazıları şöyle:
- Futbol
- Basketbol
- Voleybol
- Yüzme
- Tenis
- Cimnastik
- Diğer bireysel ve takım sporları
"SPORUN DAHA GENİŞ KİTLELERE YAYILMASINI HEDEFLİYORUZ"
Bakan Bak, Bakanlık olarak çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını öncelikli görevlerden biri olarak gördüklerini ifade etti.
Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak öncelikli görevimiz, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek. GSB Spor Okullarında eğitim görenlerin en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacındayız. Bunun yanında engelli bireylerin spora erişimlerini kolaylaştırıp, potansiyeli yüksek engelli bireylerin kulüp sporcusu olmalarını sağlıyoruz.
Bu vesileyle ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern tesislerimize getirsinler. Spor okullarımızda eğitim ücretsiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmalıyız."