TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025: TEV Burs Başvurusu Başladı Mı? TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

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Bu burs, öğrencilerin akademik hayatlarını desteklemek ve onlara daha iyi bir eğitim fırsatı sunmak için kritik bir rol oynamaktadır. Başvuru sürecine dair daha fazla bilgi ve güncellemeler için Türk Eğitim Vakfı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TEV Burs Başvuru Tarihleri ve Yöntemi TEV burs başvuruları, 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet sitesi olan https://bursiyer.tev.org.tr/giris üzerinden online olarak yapılacaktır. Adayların, site üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.