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TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025: TEV Burs Başvurusu Başladı Mı? TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sunulan yükseköğrenim bursları, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla devreye giriyor. 2024-2025 akademik yılı için TEV burs başvurularının ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağına dair tüm detaylar, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:46 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 16:01
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025: TEV Burs Başvurusu Başladı Mı? TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

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Bu burs, öğrencilerin akademik hayatlarını desteklemek ve onlara daha iyi bir eğitim fırsatı sunmak için kritik bir rol oynamaktadır. Başvuru sürecine dair daha fazla bilgi ve güncellemeler için Türk Eğitim Vakfı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TEV Burs Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

TEV burs başvuruları, 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet sitesi olan https://bursiyer.tev.org.tr/giris üzerinden online olarak yapılacaktır. Adayların, site üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Burs Miktarı ve Ödeme Detayları

2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarı, ayda 4500 TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Bu finansal destek, başarılı fakat ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere büyük bir yardım sağlayacak.

Başvuru için Gereken Şartlar

TEV bursuna başvuracak öğrencilerin taşıması gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Maddi imkânsızlıklar nedeniyle finansal desteğe ihtiyaç duymak.
  • Başka hiçbir kamu veya özel kurumdan burs almamak.
  • Yeni başlayan öğrenciler için başarı belgesine, ara sınıflar için 4,00 üzerinden en az 2,40 genel not ortalamasına sahip olmak.
  • Hazırlık sınıfı ve dikey geçiş (DGS) yapan öğrenciler için belirlenen akademik başarı kriterlerini karşılamak.

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