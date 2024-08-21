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İBB yurt sonuçları 2024-2025: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru sonucu

İstanbul yükseköğretimlerine devam etmek üzere İBB yurtlarına başvuran gençler, başvuru sürecinin sona ermesini sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu bağlamda İBB yurt başvuru sonuçları merak ediliyor. Yurt.ibb.istanbul web adresini takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 08:50 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 08:55
İBB yurt sonuçları 2024-2025: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru sonucu

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Öğrencilerin barınma sorunlarını çözme noktasında önemli bir fırsat sunan İBB yurt başvuruları, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli ve konforlu bir ortamda sürdürmelerine olanak tanıyor. Bu anlamda İBB yurt sonuçları 2024-2025 için oldukça merak ediliyor.

İBB Yurt Başvuru Süreci ve Sonuç Beklentisi

Türkiye'nin dört bir köşesinden İstanbul'a akın eden üniversite öğrencileri, barınma ihtiyaçlarını İBB yurtlarında karşılamak amacıyla yoğun bir başvuru dönemi geçirdi. 16 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'ta sona eren bu süreçte, öğrenciler İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden veya yurt.ibb.istanbul internet sitesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirdi.

Sonuçlar, 28 Ağustos Çarşamba günü yurt.ibb.istanbul web adresi üzerinden sorgulanabilecek. İBB yurtları, 7 Eylül Cumartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

İBB Yurt Başvuru Şartları

İBB yurtlarına başvuru yapacak öğrenciler için belirlenen şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak.

Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görmekte olmak.

Eğitim alınan kurumun İstanbul sınırları içerisinde bulunması.

Öğrencinin ailesinin İstanbul dışında ikamet etmesi.

Adli sicil ve arşiv kaydının, taksirli suçlar hariç, temiz olması.

Zorunlu staj dışında, brüt asgari ücretin bir buçuk katı üzerinde bir ücretle çalışmamak.

Kamu personeli olmamak.

Toplu yaşam alanlarında bulunmaya mani teşkil edecek akıl ve ruh hastalıkları ile bulaşıcı hastalıkların olmadığını gösteren belge sunmak.

Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

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