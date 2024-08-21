İBB yurt sonuçları 2024-2025: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru sonucu

Öğrencilerin barınma sorunlarını çözme noktasında önemli bir fırsat sunan İBB yurt başvuruları, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli ve konforlu bir ortamda sürdürmelerine olanak tanıyor. Bu anlamda İBB yurt sonuçları 2024-2025 için oldukça merak ediliyor.

İBB Yurt Başvuru Süreci ve Sonuç Beklentisi

Türkiye'nin dört bir köşesinden İstanbul'a akın eden üniversite öğrencileri, barınma ihtiyaçlarını İBB yurtlarında karşılamak amacıyla yoğun bir başvuru dönemi geçirdi. 16 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'ta sona eren bu süreçte, öğrenciler İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden veya yurt.ibb.istanbul internet sitesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirdi.