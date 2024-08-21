İBB yurt sonuçları 2024-2025: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru sonucu

İBB Yurt Başvuru Şartları
İBB yurtlarına başvuru yapacak öğrenciler için belirlenen şartlar şu şekildedir:
T.C. vatandaşı olmak.
Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görmekte olmak.
Eğitim alınan kurumun İstanbul sınırları içerisinde bulunması.
Öğrencinin ailesinin İstanbul dışında ikamet etmesi.
Adli sicil ve arşiv kaydının, taksirli suçlar hariç, temiz olması.
Zorunlu staj dışında, brüt asgari ücretin bir buçuk katı üzerinde bir ücretle çalışmamak.
Kamu personeli olmamak.
Toplu yaşam alanlarında bulunmaya mani teşkil edecek akıl ve ruh hastalıkları ile bulaşıcı hastalıkların olmadığını gösteren belge sunmak.
Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.