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Grup nasıl yazılır? TDK’ye göre “grup” mu “gurup” mu? İşte doğru yazılışı!

Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "grup" kelimesinin doğru yazım şeklidir. Konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bu kelime, doğru yazımı merak ediliyor. TDK’ye göre, "grup" kelimesinin nasıl yazıldığı araştırılıyor. Peki grup nasıl yazılır? İşte Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı!

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:30
Grup nasıl yazılır? TDK’ye göre grup mu gurup mu? İşte doğru yazılışı!

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Türkçede, konuşma dilinde rahatlıkla kullandığımız bazı kelimeler, yazılı ifadeye dönüştüğünde kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bunlardan biri de "grup" kelimesidir. TDK'ye göre "Grup mu? Gurup mu?" soruları sık sık araştırılıyor. Peki grup nasıl yazılır? İşte doğru yazılışı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GRUP NASIL YAZILIR?

Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen toplulukları ya da ortak özellik taşıyan varlıkları tanımlamak için kullanılan "grup" kelimesi, Türkçeye sonradan geçmiş bir sözcüktür. Doğru yazımı grup şeklindedir.

Yanlış yazımı: Gurup

Doğru yazımı: Grup

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE GRUP KELİME NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve Türkçe yazım kurallarına göre bu kelimenin doğru yazımı grup şeklindedir. "Gurup" ya da "grub" gibi kullanımlar yazımı hatalıdır.