Grup nasıl yazılır? TDK’ye göre “grup” mu “gurup” mu? İşte doğru yazılışı!

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Türkçede, konuşma dilinde rahatlıkla kullandığımız bazı kelimeler, yazılı ifadeye dönüştüğünde kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bunlardan biri de "grup" kelimesidir. TDK'ye göre "Grup mu? Gurup mu?" soruları sık sık araştırılıyor. Peki grup nasıl yazılır? İşte doğru yazılışı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) GRUP NASIL YAZILIR? Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen toplulukları ya da ortak özellik taşıyan varlıkları tanımlamak için kullanılan "grup" kelimesi, Türkçeye sonradan geçmiş bir sözcüktür. Doğru yazımı grup şeklindedir. Yanlış yazımı: Gurup Doğru yazımı: Grup