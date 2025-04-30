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İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: Bursluluk parası ne kadar, yattı mı?

27 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrasında gözler, burs miktarı ve ödeme tarihine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre başarı gösteren öğrenciler burs desteğinden faydalanabilecek. Öğrenci ve veliler, 2025 yılı için bursluluk ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve tutarın ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2025 İOKBS bursu kaç TL? Bursluluk ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar ve burs ücreti hesaplama ekranı…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:08 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:10
İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: Bursluluk parası ne kadar, yattı mı?

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MEB tarafından 27 Nisan'da düzenlenen İOKBS sonrası, burs miktarı ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. Sınavda başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. İşte burs tutarı ve hesaplama ekranı…

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2025 (İOKBS) BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

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Bursluluk parası Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.

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BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır.

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İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra başlayacak.

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