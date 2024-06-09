Gözler YKS’nin 2. ve 3. oturumlarına çevrildi! Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS AYT-YDT oturumları saat kaçta yapılacak?

Milyonlarca üniversite hayali kuran genç için büyük gün geldi çattı. Üniversite hayatının belirleneceği YKS'nin ilk oturumu dün gerçekleşti. Şimdi sıra 2. Ve 3. oturumda.
Milyonlarca üniversite hayali kuran genç için büyük gün geldi çattı. Üniversite hayatının belirleneceği YKS'nin ilk oturumu dün gerçekleşti. Şimdi sıra 2. Ve 3. oturumda.
AYT 2. oturum alan yeterlilik testleri bugün 10.15'te gerçekleştirilecek. İkinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday katılacak.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.
YKS YDT SAAT NE ZAMAN?
YKS'nin son oturumu YDT saat 15.45'te gerçekleşecek. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.
120 dakika olan sınava saat 15:30'dan sonra kimse alınmayacak.
YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sorular olacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.