Gözler YKS’nin 2. ve 3. oturumlarına çevrildi! Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS AYT-YDT oturumları saat kaçta yapılacak?

YKS YDT SAAT NE ZAMAN?

YKS'nin son oturumu YDT saat 15.45'te gerçekleşecek. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.