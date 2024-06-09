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Gözler YKS'nin 2. ve 3. oturumlarına çevrildi! Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS AYT-YDT oturumları saat kaçta yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin zamanla yarıştığı YKS'nin ilk oturumu dün tamamlandı, bugün gözler 2. ve 3. oturuma çevrildi. 2. oturum olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil sorularından oluşan 3. oturum YDT ise saat 15:45'te gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 08:50 Güncelleme 09 Haziran 2024, 08:59
Gözler YKS’nin 2. ve 3. oturumlarına çevrildi! Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS AYT-YDT oturumları saat kaçta yapılacak?

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Milyonlarca üniversite hayali kuran genç için büyük gün geldi çattı. Üniversite hayatının belirleneceği YKS'nin ilk oturumu dün gerçekleşti. Şimdi sıra 2. Ve 3. oturumda.

AYT 2. oturum alan yeterlilik testleri bugün 10.15'te gerçekleştirilecek. İkinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday katılacak.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

YKS YDT SAAT NE ZAMAN?
YKS'nin son oturumu YDT saat 15.45'te gerçekleşecek. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

YKS'de 2. ve 3. oturum bugün gerçekleştirilecek

120 dakika olan sınava saat 15:30'dan sonra kimse alınmayacak.

YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sorular olacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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