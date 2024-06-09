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AYT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? AYT 1 net kaç puan getirir? YKS TYT AYT kontenjan, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihleri arasında üç oturumda tamamlanacak. Üniversite sınavına katılacak milyonlarca aday, sınavın hemen ardından puan hesaplaması konusunu merak etmeye başladı. Sınav süreci ve sonuçların hesaplanması hakkında en çok sorulan sorulardan biri ise "YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?" oldu. Peki, YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:38
AYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? AYT 1 net kaç puan getirir? YKS TYT AYT kontenjan, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri

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Bu üç oturumda da adayların net sayıları ve dolayısıyla puanları belirli kurallara göre hesaplanır. En çok merak edilen konuların başında, yanlış cevapların doğru cevapları nasıl etkilediği gelir.

YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

ÖSYM açıklamasına göre her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Buna göre sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

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