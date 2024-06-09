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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Haziran Pazartesi ders işlenecek mi? Okulun son haftası yoklama alınacak mı? Karne haftası okula gitmek zorunlu mu?

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, 14 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılacağı heyecanla bekleniyor. Ancak okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağı konusu, öğrenciler ve veliler arasında merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili yapılan açıklama ise önemli bilgiler içeriyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 09:30 Güncelleme 09 Haziran 2024, 09:30
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Haziran Pazartesi ders işlenecek mi? Okulun son haftası yoklama alınacak mı? Karne haftası okula gitmek zorunlu mu?

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2023-2024 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konulardan biri de okulların son haftasında nasıl bir programın uygulanacağı. 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek olan bu yılın eğitim dönemi, özellikle son hafta planlamasıyla dikkat çekiyor.

10 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ererken, öğrenciler ve veliler 10 Haziran ve sonrasının tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, okulların son haftasını tatil değil, etkinlikler haftası olarak ilan etti.

Bu kararın amacı, öğrencilere okulu sevdirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak. Öğrencilerin son hafta ders olmayacağı ve yazılıların bittiği düşüncesiyle okula gitmemeleri yanlış bir tutum olarak değerlendiriliyor.

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftasında yoklama alınmasıyla ilgili MEB tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Yoklama durumu ile ilgili okul idaresi karar vermekle birlikte; önceki haftalarda olduğu gibi okullarda son hafta da yoklama alındığı bilinmektedir.

OKULUN SON HAFTASI DERS İŞLENİR Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda okulun son haftasında ders programları tamamlanmıştır. Karne basım işlemleri ile ilgili çalışmaların hızlanması ile ilgili olarak okulun son birkaç gününde ders yapılmamaktaydı. Güncel bilgi için okullardaki ders durumu ile ilgili okul idaresinden bilgi alınmalıdır.

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