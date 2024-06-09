YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Haziran Pazartesi ders işlenecek mi? Okulun son haftası yoklama alınacak mı? Karne haftası okula gitmek zorunlu mu?

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2023-2024 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konulardan biri de okulların son haftasında nasıl bir programın uygulanacağı. 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek olan bu yılın eğitim dönemi, özellikle son hafta planlamasıyla dikkat çekiyor.

10 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ? 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ererken, öğrenciler ve veliler 10 Haziran ve sonrasının tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, okulların son haftasını tatil değil, etkinlikler haftası olarak ilan etti.