2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Adaylar büyük bir heyecanla başvuru tarihini bekliyor ve süreci titizlikle takip ediyor. Sınav, üniversiteye giriş yolunda adım atacak olan adaylar için önemli bir dönüm noktası olacak. Peki, 2025 YKS başvuru tarihleri ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav sürecine ilişkin detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
YKS BAŞVURU TARİHİ (2025) NE ZAMAN?
YKS başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 Perşembe günü (yarın) başlamış olacak. 3 Mart 2025 tarihinde ise sona erecek.
(Takvim Foto Arşiv)
YKS BAŞVURU ÜCRETİ (2025) NE KADAR?
YKS başvurusu için 2025 yılı ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında netleşmiş olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.