2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Adaylar büyük bir heyecanla başvuru tarihini bekliyor ve süreci titizlikle takip ediyor. Sınav, üniversiteye giriş yolunda adım atacak olan adaylar için önemli bir dönüm noktası olacak. Peki, 2025 YKS başvuru tarihleri ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav sürecine ilişkin detaylar.