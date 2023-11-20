Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman’da BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardın sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, kar yağışına dönüştü. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yüzünü gösterdi. Peki Bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

BUGÜN GAZİANTEP, ADIYAMAN, ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)? Kar tatili olan iller listesi açıklandı. İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler; Zonguldak Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurusu şöyle; ''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''