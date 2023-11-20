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Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar...

Bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da okullar tatil mi sorusu yüzbinlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji 24 il için uyarı verdi! Birçok ilde kar yağışı dışında sağanak ve fırtına da bekleniyor. Peki 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika açıklamalar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 06:36 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman’da BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardın sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, kar yağışına dönüştü. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yüzünü gösterdi. Peki Bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

BUGÜN GAZİANTEP, ADIYAMAN, ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)?

Kar tatili olan iller listesi açıklandı. İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler;

Zonguldak

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurusu şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ŞİLE

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

AMASRA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR YENİDEN ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.Rapora göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşecek. Ancak Salı gününden itibaren ise sıcaklıklar tekrar artacak.

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