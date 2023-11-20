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Ankara, İzmir, Bilecik'te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı!

İstanbul'un Şile ilçesinde ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil edildi. Kar yağışının birçok ilde etkisini arttırmasıyla '' Bilecik, Ankara, İzmir'de bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı geldi. 27 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu alarm verildi. AFAD da İstanbul'da yaşayan vatandaşlara sağanak yağış ve tam fırtına nedeniyle uyarı mesajı gönderdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:54 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:54
Ankara, İzmir, Bilecik’te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı!

Megakent İstanbul'da MGM'nin uyarılarının ardın bir önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, bu sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Bu noktada okulların son durumu merak konusu oldu. Kasım ara tatili dün sona erdi. Bugün okulların açılması beklenirken 'tatil' duyurusu var mı yok mu merak ediliyor. İşte konuya ilşkin bilgiler...

BİLECİK, ANKARA, İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, 1. dönem ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler yarın okullar var mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için peş peşe uyarılar yaptı.

AFAD mega kentte yaşayan vatandaşlara sağanak yağış ve tam fırtına nedeniyle uyarı mesajı gönderdi. Gönderilen mesajda;" Meteorolojiye gore Istanbul'da bugun saganak yagis ve tam firtina bekleniyor.Sel,yildirim,su baskini,cati ucmasi,ulasimda aksamalara karsi tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

Uyarılar sonrası 8 ilde 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil edildi. Ankara, İzmir için ise 'okul tatili' duyurusu bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

20 KASIM 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurusu şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ŞİLE

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

AMASRA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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