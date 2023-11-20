Ankara, İzmir, Bilecik’te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı!

Megakent İstanbul'da MGM'nin uyarılarının ardın bir önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, bu sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Bu noktada okulların son durumu merak konusu oldu. Kasım ara tatili dün sona erdi. Bugün okulların açılması beklenirken 'tatil' duyurusu var mı yok mu merak ediliyor. İşte konuya ilşkin bilgiler...

BİLECİK, ANKARA, İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, 1. dönem ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler yarın okullar var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için peş peşe uyarılar yaptı. AFAD mega kentte yaşayan vatandaşlara sağanak yağış ve tam fırtına nedeniyle uyarı mesajı gönderdi. Gönderilen mesajda;" Meteorolojiye gore Istanbul'da bugun saganak yagis ve tam firtina bekleniyor.Sel,yildirim,su baskini,cati ucmasi,ulasimda aksamalara karsi tedbirli olun" ifadeleri yer aldı. Uyarılar sonrası 8 ilde 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil edildi. Ankara, İzmir için ise 'okul tatili' duyurusu bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.