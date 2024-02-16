Erasmus şartları nelerdir? Erasmus programı hangi üniversitelerde var? Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar?

Erasmus Hangi Ülkelere Gidiş Sağlar?
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hollanda
Portekiz
İspanya
İngiltere
Estonya
Kıbrıs
Macaristan
Litvanya
Letonya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Slovakya
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
İsviçre
Malta
Bulgaristan
Romanya
İzlanda
Norveç
Lihtenştayn
Türkiye
Üniversite öğrencileri, hangi ülkede erasmus yapmak istediklerine kendileri karar verebilir. Ancak öğrenim gördükleri bölüm, kendilerine erasmus yapabilmeleri için izin vermiyorsa talep ettikleri ülkeye de gidişleri mümkün değildir.
Erasmus Programı Hangi Üniversitelerde Var?
Erasmus programı dahilinde olan üniversiteler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Deniz Harp Okulu
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Hacetteope Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hava Harp Okulu
İnönü Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstambul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Ensitüsü
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kara Harp Okulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Polis Akademisi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
T.C. Doğuş Üniversitesi
T.C. Dumlupınar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Erasmus yapılabilen bu üniversitelerin bölümleri, anlaşmalı olunan okullara göre değişiklik gösterir.