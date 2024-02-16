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Erasmus şartları nelerdir? Erasmus programı hangi üniversitelerde var? Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar?

Erasmus programının yapılmaya başlanış amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmaktır. Yıllardır da aynı hizmet doğrultusunda birçok öğrencinin yaşadıkları ülkelerden çıkmasına ve okullarından farklı okullarda bir süreliğine de olsa eğitim alabilmelerini sağlanmıştır.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:22 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Erasmus şartları nelerdir? Erasmus programı hangi üniversitelerde var? Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar?

Erasmus programının yapılmaya başlanış hedefi Avrupa'da yüksek öğretimin niteliğini artırmaktır. Senelerdir da aynı hizmet tarafında çoğu öğrencinin hayat sürdürdükleri ülkelerden çıkmasına ve okullarından değişik okullarda bir süreliğine de olsa eğitim alabilmelerini sağlanmıştır. Peki Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar? Erasmus şartları nelerdir? Erasmus programı hangi üniversitelerde var?

Erasmus Şartları Nelerdir?

Erasmus öğrencisi olmanın koşulları, kişilerin hangi okulda okuduğuna göre değişiklik gösterir. Erasmus yapmak isteyen öğrencilerin ortak olarak uymaları ve yerine getirmeleri gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:

Herhangi bir üniversitede önlisans/lisans/yüksek lisans/ doktora öğrencisi olmak

Genel not ortalamasının 2.20/4.00 veya üzerinde olması

Erasmus dil sınavından en az 60/100 puan almış olmak

Daha önce toplamda 1 yıldan fazla erasmus yapmamış olmak

Okunmakta olan bölümün erasmus yapılabilen bölümler arasında yer alması (Bölümler ile beraber erasmus okulları ile de anlaşmalı olması gereklidir.)

Erasmus Paralı Mı?

Erasmus programının ücreti, Türkiye'de devlet üniversitelerinde okuyan kişiler için yoktur. Ancak vakıf üniversitelerinde okuyan ve erasmus programı dahilinde farklı bir ülkeye gitmek isteyen kişiler, öğretimlerine devam ettikleri için okula ödedikleri yıllık ya da dönemlik harcı ödemeye devam ederler. Bunun dışında, erasmus ile yurt dışına çıkmış olan kişiler, kendi ülkelerine ya da gittikleri ülkedeki üniversiteye herhangi bir ücret vermezler.

Erasmus Hangi Ülkelere Gidiş Sağlar?

Avusturya

Belçika

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Hollanda

Portekiz

İspanya

İngiltere

Estonya

Kıbrıs

Macaristan

Litvanya

Letonya

Polonya

Çek Cumhuriyeti

Slovenya

Slovakya

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

İsviçre

Malta

Bulgaristan

Romanya

İzlanda

Norveç

Lihtenştayn

Türkiye

Üniversite öğrencileri, hangi ülkede erasmus yapmak istediklerine kendileri karar verebilir. Ancak öğrenim gördükleri bölüm, kendilerine erasmus yapabilmeleri için izin vermiyorsa talep ettikleri ülkeye de gidişleri mümkün değildir.

Erasmus Programı Hangi Üniversitelerde Var?

Erasmus programı dahilinde olan üniversiteler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Deniz Harp Okulu

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Hacetteope Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hava Harp Okulu

İnönü Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstambul Kültür Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Ensitüsü

Kadir Has Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kara Harp Okulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu

Mersin Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Polis Akademisi

Sabancı Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

T.C. Doğuş Üniversitesi

T.C. Dumlupınar Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Erasmus yapılabilen bu üniversitelerin bölümleri, anlaşmalı olunan okullara göre değişiklik gösterir.

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