Erasmus şartları nelerdir? Erasmus programı hangi üniversitelerde var? Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar?

Erasmus programının yapılmaya başlanış hedefi Avrupa'da yüksek öğretimin niteliğini artırmaktır. Senelerdir da aynı hizmet tarafında çoğu öğrencinin hayat sürdürdükleri ülkelerden çıkmasına ve okullarından değişik okullarda bir süreliğine de olsa eğitim alabilmelerini sağlanmıştır. Peki Erasmus paralı mı , hangi ülkelere gidiş sağlar? Erasmus şartları nelerdir? Erasmus programı hangi üniversitelerde var ?

Erasmus Şartları Nelerdir?

Erasmus öğrencisi olmanın koşulları, kişilerin hangi okulda okuduğuna göre değişiklik gösterir. Erasmus yapmak isteyen öğrencilerin ortak olarak uymaları ve yerine getirmeleri gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:

Herhangi bir üniversitede önlisans/lisans/yüksek lisans/ doktora öğrencisi olmak

Genel not ortalamasının 2.20/4.00 veya üzerinde olması

Erasmus dil sınavından en az 60/100 puan almış olmak

Daha önce toplamda 1 yıldan fazla erasmus yapmamış olmak

Okunmakta olan bölümün erasmus yapılabilen bölümler arasında yer alması (Bölümler ile beraber erasmus okulları ile de anlaşmalı olması gereklidir.)