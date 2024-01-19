2024 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ile dijital karne (e-karne) notları görüntüleme sayfası! Elektronik okul - eokulyd.meb.gov.tr

Türkiye genelinde 20 milyon öğrenci, elektronik karnelerini (e-karne) almak için heyecanla bekliyor. Sömestr tatili öncesinde öğrenci ve veliler, e-karnelerin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Okullar, bu önemli gün için hazırlıklarını sürdürürken, öğrenciler e-karne görüntüleme sürecini merak ediyorlar. E-Okul VBS (Veliler Bilgilendirme Sistemi), Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitimle ilgili bilgilere kolayca erişebilmelerini sağlayan bir online platformdur. Bu sistem, öğrencilerin akademik performansları, devam durumları ve sınav sonuçları gibi önemli bilgileri içerir. Ayrıca, öğrencilerin ve velilerin e-karne, sınav sonuçları gibi bilgilere erişimini sağlayan bir araçtır.