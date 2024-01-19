2024 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ile dijital karne (e-karne) notları görüntüleme sayfası! Elektronik okul - eokulyd.meb.gov.tr

Dijital Karne (E-Karne) Nedir ve Nasıl Görüntülenir?

Dijital karne ya da e-karne, öğrencilerin dönem sonu başarı durumlarını gösteren elektronik bir belgedir. Fiziksel karnelerin dijital ortama taşınmış halidir ve öğrencilerin akademik başarılarını detaylı bir şekilde gösterir. E-karneler, E-Okul VBS sistemi üzerinden görüntülenebilir. Öğrenci ya da veli girişi yapıldıktan sonra ilgili menüden e-karne seçeneğine tıklayarak, öğrencinin dönem sonu başarı durumu ve notları görüntülenebilir.

E-Okul VBS sistemi, sadece akademik başarı durumları ve e-karne hizmetleri ile sınırlı değildir. Bu sistem aynı zamanda öğrencilerin devamsızlık durumlarını, sınav tarihlerini, okul duyurularını ve bireysel gelişim raporlarını da içerir. Veliler için, çocuklarının eğitim sürecini yakından takip etme imkanı sunar.