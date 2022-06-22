Kimler Ücretli Öğretmenlik Yapabilir?
Ücretli öğretmenlik yapabilecek olan kişiler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:
• 4 yıllık ilgili lisans mezunları
• 2 yıllık ilgili ön lisans mezunları
• Emekli öğretmenler
Açık öğretim fakültesi üzerinden mezun olmuş kişilerin formasyonları olmadan ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilmeleri mümkün değildir.
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin Hangi Evraklar Gereklidir?
Ücretli öğretmen olmak isteyen ve başvurusu kabul edilmiş olan kişilerin göreve başlayacakları okullara teslim etmeleri gereken evraklar, şöyle sıralanmıştır:
• Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
• Son 1 ay içinde alınmış sağlık raporu (çalışmaya başlayacak olan kişilerin işe girmeleri için herhangi bir engelinin olmadığına dair olması gereklidir.)
• Sabıka kaydı
• İkametgah belgesi
• Kimlik fotokopisi
• 2 adet Vesikalık Fotoğraf
• Eğer varsa, formasyon belgesi fotokopisi
• Eğer ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak olan kişiler emekli ise, emeklilik kartı fotokopisi
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ücretli öğretmen alımı başvurusu, e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kişiler, öğretmen eksiği olan ve bünyesine ücretli öğretmen alacak okulları e-devlet üzerinden liste halinde göremezler. Ancak başvuru esnasında kendilerine hangi il ve ilçede ücretli öğretmenlik yapmayı talep ettikleri sorulur. Buna ek olarak formasyonlarının olup olmadığı, hangi branştan mezun oldukları ve hangi branştan öğretmenlik yapmak istedikleri soruları da kendilerine yöneltilir. Eğer talep ettikleri bölgede ya da ilçede kendilerinin branşına uygun ücretli öğretmenlik yapabilecekleri bir yer varsa, kendileri buraya yönlendirilerek göreve başlatılırlar.