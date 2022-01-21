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    • Eğitim
    • 21.01.2022 07:29
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    • 21.01.2022 07:29
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    eokulyd.meb.gov.tr: Elektronik okul | 21 Ocak 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ile dijital karne (e-karne) notları görüntüleme sayfası!

    Milyonlarca öğrenci için heyecanlı gün geldi çattı. Bugün 1. dönem sona eriyor. Hem öğrenciler hem de verileri karne notlarını merak ediyor ve nasıl, nereden sorgulanabildiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki binlerce öğrencinin karne notları, okula devamlılığı, ders programı gibi daha pek çok bilgiyi içeriyor. Peki, MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 E okul VBS dijital karne notları görüntüleme sayfası!

    Gündemde milyonlarca öğrenci E-okul karne notları nasıl bakılır? E-okul karne notları 2022 öğrenme sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. 1.dönem bugün sona eriyor. Hem öğrenciler hem de verileri karne notlarını merak ediyor ve nasıl, nereden sorgulanabildiğini araştırıyor. Peki, MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

    Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

    Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

    E OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME SAYFASI TIKLAYINIZ

        E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER YER ALIYOR?

        E-Okul ile öğrencilerin;

        Devamsızlık durumları

        Yazılı notları

        Karne notları

        Aldığı belgeler

        Yılsonu notları

        Haftalık ders programı

        Nakil durumu

        Sınav bilgileri

        İSTANBUL'DA YARIYIL TATİLİ KARARI!

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin yarın saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00, öğlencilerin 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

        15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        2022 Yılının 15 tatili 4 Şubat Cuma günü sona eriyor.

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2021-2022 Eğitim yılının ikinci dönemi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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        Haberler Eğitim eokulyd.meb.gov.tr: Elektronik okul | 21 Ocak 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ile dijital karne (e-karne) notları görüntüleme sayfası!
            SON DAKİKA