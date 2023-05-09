YKS'DE YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ! Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek?

O öğrencilere %25 ek kontenjan hakkı verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte ''Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek?'' soruları gündeme geldi. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
BÖLGEDEKİ ÜNİVERSİTELERDE YÜZDE 25 EK KONTENJAN AYRILACAK
Son dakika... Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan %25 ek kontenjan müjdesi verdi. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları:
''Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında %25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun''
4 İLDE YKS YAPILMAYACAK
Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.
YKS NE ZAMAN 2023?
YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.