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    • Eğitim
    • 09.05.2023 19:41
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    • 09.05.2023 20:19
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    YKS'DE YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ! Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek?

    YKS'de %25 ek kontenjan müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede öğrencilere ek kontenjan verileceğini duyurdu! Son dakika haberine göre ek kontenjan hakkından 21 bin 560 öğrenci yararlanacak. Peki ek kontenjan nedir, ne demek? Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

    YKS’DE YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ!

    O öğrencilere %25 ek kontenjan hakkı verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte ''Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek?'' soruları gündeme geldi. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...

    BÖLGEDEKİ ÜNİVERSİTELERDE YÜZDE 25 EK KONTENJAN AYRILACAK

    Son dakika... Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan %25 ek kontenjan müjdesi verdi. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları:

    ''Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında %25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun''

    4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

    Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

    YKS NE ZAMAN 2023?

    YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

        Adana İstasyon Meydanı'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

        DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

        "837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlattırken 59 bininin de temelini attık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak bunun 359 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz."

        DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

        "Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız.

        Bu öğrencilierimiz ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrenciler için birer kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yaralanacağı bu kararla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yararlanabilecek.''
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        Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun
        Haberler Eğitim YKS'DE YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ! Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek?
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