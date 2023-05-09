YKS'DE YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ! Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Ek kontenjan hangi illerde? Kimler yararlanabilecek?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

"Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız.

Bu öğrencilierimiz ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrenciler için birer kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yaralanacağı bu kararla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yararlanabilecek.''