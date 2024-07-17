2 yıllık Açıköğretim bölümleri ve puanları! Açıköğretim kaç puanla kazanılır? AÖF 2-4 yıllık taban puanları nasıl 2024? Başarı sıralaması...

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar

Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Felsefe

Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık

Görsel İletişim Tasarım

Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

İlahiyat

İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim

iş Sağlığı Ve Güvenliği

işletme Yönetim

Kültürel Miras Ve Turizm

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Lojistik Marka İletişim

Medya Ve İletişim

Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma

Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi

Radyo Ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tarih

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Türk Dili Ve Edebiyat

Web Tasarımı Ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Yönetim Bilişim Sistemleri